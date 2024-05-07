В Киеве ржавеют цветочные часы на Майдане: выяснилось, почему их до сих пор не чинят (фото)

"Телеграф" узнал, что действительно препятствует восстановлению одного из символов современного центра столицы и в какую сумму может обойтись его ремонт

В Киеве на склоне Аллеи Героев Небесной Сотни в Печерском районе (бывшая улица Институтская) рядом с Майданом Независимости уже несколько лет не работают цветочные часы, механизм которых и стрелки стоят неисправными уже довольно долго, а их ремонт и восстановление так до сих пор и не начались, сообщают читатели "Телеграфа".

Как рассказали нашему изданию в пресс-службе Коммунального объединения "Киевзеленстрой", в сфере ответственности которого находятся цветочные часы, починить механизм и заново перезапустить конструкцию на самом деле мешает одна существенная причина.

— В вопросе возобновления работы цветочных часов отмечаем, что определением Киевского апелляционного суда от 20.06.2019 и Генеральной прокуратуры Украины на указанном участке запрещено осуществление любых действий, в том числе изменение конструкции или обстановки расположения цветочных часов. В настоящее время Управление специальных расследований Офиса генерального прокурора продолжает досудебное расследование по уголовному производству по фактам преступного препятствования проведению собрания и митингов в период с ноября 2013-го по февраль 2014 г. на Майдане Независимости в Киеве, превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов при применении специальных средств к гражданам, что привело к тяжелым последствиям, а также организации умышленных убийств протестующих и других фактов преступного противодействия протестным акциям, — пояснили в объединении.

Цветочные часы на Майдане

Кроме этого в "Киевзеленстрое" дополнительно проинформировали, что земельные участки с кодом 82:012:0079 площадью 0,5352 га, а также 82:485:0001 (площадью 0,5949 га) в Печерском районе Киева, в соответствии с решением Киевского городского совета от 22.03. 2018 №363/4427 "О предоставлении Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни — Музею Революции Достоинства земельных участков для обустройства и эксплуатации пешеходной зоны, благоустройства и озеленения территории в составе мемориально-музейного комплекса на Аллее Героев Небесной Сотни от Майдана Независимости до Аллеи Героев Небесной Сотни, 3-5 в Печерском и Шевченковском районах г. Киева", предоставлены в постоянное пользование Национальному мемориальному комплексу.

Известный таймер не работает и ржавеет

Цветочные часы могут перенести в другое место

Таким образом, что будет дальше с часами возле Майдана и сколько именно средств понадобится на его восстановление после длительного простоя (и вообще, смогут ли восстановить этот таймер) — пока точно неизвестно.

Для справки: цветочные часы в столице Украины считаются самыми большими в мире. Общий размер цветочного произведения составляет 19,5 метра, диаметр циферблата – 16,5 м, а длина минутной и часовой стрелок соответственно равна 7 и 4 метрам. Временной механизм киевским цветочным часам подарил Эдинбург — город-побратим в Шотландии.

Его официально открыли возле Майдана Незалежности 23 августа 2009 года еще в каденцию мэра столицы Леонида Черновецкого ко Дню независимости. Но часы сломали уже на следующий день после открытия. Тогда ремонт механизма обошелся спонсорам в 3,7 тысячи гривен. Причиной повреждения, по информации тогдашних властей города, стало катание людей на стрелках.

Отремонтированные цветочные часы снова начали работать в мае 2010-го, однако вскоре снова сломались. Несколько раз власти города пытались возобновить их работу. В 2013-2014 гг. во время Евромайдана часы снова остановились и около года стояли неисправными. В мае 2015-го после капитального ремонта таймер снова заработал. Тогда капремонт часов с высадкой цветов обошелся в около 1,6 миллиона гривен.

Еще одна проблема с часами произошла в 2018-м: сразу после очередного перезапуска они начали сильно отставать, а потом и вообще вновь остановились. Работники "Зеленстроя", непосредственно занимавшиеся обустройством цветочной локации, тогда говорили, что механизм, которому к тому времени было уже больше 10 лет, не выдержал нагрузки.

В 2019 году "зеленстроевцы" сообщали, что из-за длительного времени пребывания часов в неисправном и неудовлетворительном состоянии их сначала планировали демонтировать. А на месте таймера собирались обустроить цветущую клумбу. Впрочем, на обращение Национального музея Революции Достоинства (которому принадлежит земельный участок на склоне под часами) о том, что известный таймер имеет ценность для киевлян и участников Революции Достоинства, коммунальщики приняли решение сохранить этот символ столицы и разместить цветочные часы в другом месте, например, в Шевченковском районе.

Очевидно, демонтаж и перевозка часов в другое место, а также новый капремонт могут обойтись в миллионы гривен.

Как сообщалось, в этом году исполнилось 10 лет со времени расстрелов активистов Евромайдана на Институтской — самой кровавой кульминации акций протеста сторонников евроинтеграции Украины против резкого изменения внешнеполитического вектора страны при президентской каденции Виктора Януковича.

Также "Телеграф" писал, что в 2023 году ГБР завершило расследование по расстрелу Небесной Сотни — крупнейшего дела Евромайдана. Обвинительный акт Бюро направило в суд. Среди обвиняемых — беглый президент Янукович и вся верхушка силового блока тогдашней власти.