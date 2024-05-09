У Києві легковик влетів у бетонний стовп і повалив його: водій у важкому стані (фото, відео)
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На місці працювали усі екстрені служби столиці
У четвер, 9 травня, у Дніпровському районі Києва легковий автомобіль на великій швидкості протаранив бетонний стовп. Удар був настільки сильним, що електроопора впала, а водія затиснуло в салоні.
На допомогу потерпілому поспішили рятувальники, які деблокували чоловіка та передали його до рук медиків. Подробиці серйозної аварії розповіли у прес-службі Патрульної поліції Києва.
На даний момент відомо, що на вулиці Остафія Дашкевича водій автомобіля Seat не впорався з керуванням, злетів із проїжджої частини і на великій швидкості врізався в бетонну електроопору. Внаслідок аварії автомобіль отримав значні механічні пошкодження, а водій виявився затиснутим у салоні.
На місце ДТП прибули рятувальники, медики та правоохоронці. Бійці ДСНС деблокували водія та передали його до рук лікарів.
Як виявилося, чоловік отримав дуже серйозні травми і зараз він перебуває у тяжкому стані в реанімації.
Через ДТП було зупинено маршрути трамваїв № 22, 28, 28Д, 33 та 35 в обидві сторони, а на вулиці Дашкевича утворилася величезна пробка з транспорту.
Окрім цього, в районі зникло освітлення – столичні комунальники оперативно розпочали ліквідацію наслідків аварії.
Причини та обставини того, що сталося, належить встановити правоохоронцям. За цим фактом проводиться розслідування.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві чоловікові затиснуло голову між автомобілями. Потерпілий лише встиг покликати дружину і знепритомнів.