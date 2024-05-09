У Києві легковик влетів у бетонний стовп і повалив його: водій у важкому стані (фото, відео)

На місці працювали усі екстрені служби столиці

У четвер, 9 травня, у Дніпровському районі Києва легковий автомобіль на великій швидкості протаранив бетонний стовп. Удар був настільки сильним, що електроопора впала, а водія затиснуло в салоні.

На допомогу потерпілому поспішили рятувальники, які деблокували чоловіка та передали його до рук медиків. Подробиці серйозної аварії розповіли у прес-службі Патрульної поліції Києва.

На даний момент відомо, що на вулиці Остафія Дашкевича водій автомобіля Seat не впорався з керуванням, злетів із проїжджої частини і на великій швидкості врізався в бетонну електроопору. Внаслідок аварії автомобіль отримав значні механічні пошкодження, а водій виявився затиснутим у салоні.

Місце аварії

На місце ДТП прибули рятувальники, медики та правоохоронці. Бійці ДСНС деблокували водія та передали його до рук лікарів.

Як виявилося, чоловік отримав дуже серйозні травми і зараз він перебуває у тяжкому стані в реанімації.

Через ДТП було зупинено маршрути трамваїв № 22, 28, 28Д, 33 та 35 в обидві сторони, а на вулиці Дашкевича утворилася величезна пробка з транспорту.

Окрім цього, в районі зникло освітлення – столичні комунальники оперативно розпочали ліквідацію наслідків аварії.

Причини та обставини того, що сталося, належить встановити правоохоронцям. За цим фактом проводиться розслідування.

Серйозна ДТП сталася на Вулиці Дашкевича

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві чоловікові затиснуло голову між автомобілями. Потерпілий лише встиг покликати дружину і знепритомнів.