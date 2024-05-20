Расточительство и ноль эффективности: киевлян раскритиковали новую развязку Кличко

Общественность была против этого строительства

В понедельник, 20 мая, мэр Киева Виталий Кличко открыл движение по новому недоделанному путепроводу — проезд по улице Полярной эстакады через Богатырскую. Стоила развязка 2 миллиарда гривен, где нет доказанной эффективности, считают в общественной организации "Пассажиры Киева".

На это событие в организации резко отреагировали. Подчеркнули, что это "очередной проект расточительства".

"Очередной проект расточительства и автомобилецентризма, тогда когда гораздо полезнее и эффективнее для общины Киева было бы вкладывать средства приоритетно в общественный транспорт и велоинфраструктуру", — говорится в сообщении.

Мэр Виталий Кличко открыл розвязку на Оболони

Также в организации упомянули о подземном переходе на Шулявке, где уже полгода не работают лифты.

"Хотя на их установку вместе с ремонтом подземного перехода было израсходовано 34 миллиона гривен", — отмечают в "Пассажиры Киева".

Напомним, жители Киева просили не строить транспортную развязку на Оболони. В марте КГГА опубликовала информацию о планах начать строительство путепровода на пересечении улиц Богатырской и Полярной. После этого киевляне создали электронную петицию о запрещении строительства.

Путепровод на улице Богатырская

"Во время войны такие проекты расточительны и рискуют получить большое количество скандалов по хищению средств бюджета города Киева, как многие предыдущие проекты", — говорится в петиции.

Киевляне не забыли о проекте Шулявского путепровода. Он уже несколько лет остается в недоработанном состоянии. Его функциональность еще меньше, чем старого. К тому же стоимость с начальных 600 млн грн увеличилась до 2 млрд грн.

Общественность призвала не строить новые развязки, пока не приведут в порядок дороги на Шулявке.

"И таких дорогостоящих, начатых и заброшенных на разных стадиях проектов по Киеву множество. Поэтому нельзя говорить ни о новом строительстве, пока существующая инфраструктура стоит на подпорках и разваливается", — подчеркивают автор.

Петиция собрала более 7 тысяч подписей, поэтому ее должен рассмотреть мэр.

Электронная петиция

Ранее "Телеграф" писал, что бывшую Арку дружбы народов в Киеве предлагают превратить в символ ЛГБТ. В Украинском институте национальной памяти считают, что монумент необязательно демонтировать.