Расточительство и ноль эффективности: киевлян раскритиковали новую развязку Кличко
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Общественность была против этого строительства
В понедельник, 20 мая, мэр Киева Виталий Кличко открыл движение по новому недоделанному путепроводу — проезд по улице Полярной эстакады через Богатырскую. Стоила развязка 2 миллиарда гривен, где нет доказанной эффективности, считают в общественной организации "Пассажиры Киева".
На это событие в организации резко отреагировали. Подчеркнули, что это "очередной проект расточительства".
"Очередной проект расточительства и автомобилецентризма, тогда когда гораздо полезнее и эффективнее для общины Киева было бы вкладывать средства приоритетно в общественный транспорт и велоинфраструктуру", — говорится в сообщении.
Также в организации упомянули о подземном переходе на Шулявке, где уже полгода не работают лифты.
"Хотя на их установку вместе с ремонтом подземного перехода было израсходовано 34 миллиона гривен", — отмечают в "Пассажиры Киева".
Напомним, жители Киева просили не строить транспортную развязку на Оболони. В марте КГГА опубликовала информацию о планах начать строительство путепровода на пересечении улиц Богатырской и Полярной. После этого киевляне создали электронную петицию о запрещении строительства.
"Во время войны такие проекты расточительны и рискуют получить большое количество скандалов по хищению средств бюджета города Киева, как многие предыдущие проекты", — говорится в петиции.
Киевляне не забыли о проекте Шулявского путепровода. Он уже несколько лет остается в недоработанном состоянии. Его функциональность еще меньше, чем старого. К тому же стоимость с начальных 600 млн грн увеличилась до 2 млрд грн.
Общественность призвала не строить новые развязки, пока не приведут в порядок дороги на Шулявке.
"И таких дорогостоящих, начатых и заброшенных на разных стадиях проектов по Киеву множество. Поэтому нельзя говорить ни о новом строительстве, пока существующая инфраструктура стоит на подпорках и разваливается", — подчеркивают автор.
Петиция собрала более 7 тысяч подписей, поэтому ее должен рассмотреть мэр.
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