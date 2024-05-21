На Київщині загинуло лосеня, якого рятували 5 днів: його матір підірвалась на міні у Чорнобилі (фото)

Тварину намагались врятувати військові, волонтери та ветеринари

Війна вбиває не лише людей, а й тварин ― тиждень тому у Чорнобилі на російській міні підірвалась лосиха. Військові з волонтерами та ветеринарами намагались врятувати її дитинча, але не вдалось.

У лосеняти був поганий стан та серйозні проблеми з травленням, він не засвоював мікроелементи. Врятувати його не вдалось, про що повідомляють волонтери притулку для диких тварин Wild Animals Rescue Center.

Військові 13 травня знайшли у зоні відчуження лосеня, у якого загинула матір. Вона підірвалась на російській міні, окупанти їх залишили, коли окупували Чорнобиль у 2022 році.

Військові звернулись до волонтерів та попросили врятувати тваринку. Вже на той момент було відомо, що у лосеняти поганий стан і є проблеми з травленням.

Тваринку рятували 5 днів. Його лікували українські ветеринари та лікар диких тварин з Америки.

У лосеняти дуже швидко виник кризовий стан. Аналізи виявили, що він не може засвоювати мікроелементи. 20 травня тваринка померла.

"Біль, сльози… Ми не змогли допомогти вижити лосенятку. Дякуємо всім, хто був поруч і намагався допомогти", ― йдеться у повідомленні.

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