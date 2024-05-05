Ви про них навіть не знали: які отруйні тварини живуть в Україні (відео)

В Україні живе небагато отруйних тварин, проте їх варто знати в обличчя

Попри те, що в Україні живе дуже небагато отруйних тварин, щороку знаходяться "щасливчики", які з ними зустрічаються. Оскільки теплий сезон наближається, то є сенс вкотре нагадати, з якими тваринами треба бути особливо обережними.

Нагадати про це вирішила у своєму відео авторка каналу "Janovska | Географічний". За її словами, в Україні отруйні тварини настільки рідкісні, що багато людей про деяких із них навіть ніколи не чули.

За її словами, вона не стала включати до свого ролика бджіл, ос і шершнів, які можуть також відправити людину до лікарні, але тільки якщо нападуть усім роєм. Натомість вона сфокусувала свою увагу на тих видах, які становлять загрозу і в поодиноких кількостях.

Риби

Це може здатися дивним, але так, в Україні живуть отруйні риби. Усього їх три види і зустрічаються вони на мілководді в Чорному морі.

Йдеться про великий морський дракончик (Trachinus draco), звичайний зіркогляд (Uranoscopus scaber) і морський кіт (Dasyatis pastinaca). Всі ці три види є донними рибами, які зариваються в пісок і в цьому стані проводять більшу частину часу.

Через це помітити їх не так просто, що може стати великою проблемою. Річ у тому, що у них на спині за головою або хвості є отруйні шипи, які можуть вп'ястися в ногу.

До речі, дракончик є найнебезпечнішою рибою Чорного моря, а його отрута потенційно може призвести до смерті. Зіркогляди менш небезпечні, проте похід до лікаря у разі удару шипом забезпечений.

Морський кіт теж має небезпечну отруту, а в добавку ще й може вдарити струмом.

Великий морський дракон

Звичайний зіркогляд

Морський кіт

Павуки

Арахнофобія є одним із найпоширеніших людських страхів і на те вагомі причини. І хоча павуки точно не хочуть нападати на людей, проте дружелюбними їх також не назвеш.

На щастя, в Україні справді значущих у плані небезпеки для людини павуків лише три. Це каракурт (Latrodectus tredecimguttatus), південноруський тарантул (Lycosa singoriensis), жовтий павук (Cheiracanthium punctorium).

Найбільш небезпечними у плані отрути безумовно є каракурти та тарантули, проте їх ареал проживання зазвичай обмежується південними степовими областями. Втім, через глобальне потепління не виключено, що їх можна буде зустріти й у північніших частинах нашої країни.

Отрута жовтого павука не зможе вбити людину, проте може викликати дуже неприємні наслідки у вигляді некрозу тканин, лихоманки та нудоти.

Каракурт

Південноросійський тарантул

Жовтий павук

Також останнім часом в Україні все частіше спостерігається поширення павука під назвою аргіопа Брюнніха (Argiope bruennichi). Попри свій яскравий зовнішній вигляд, його отрута для людини особливої загрози не становить. Мало того, його жувала навіть не завжди здатні прокусити людську шкіру.

Аргіопа Брюнниха

Інші членистоногі

До потенційно небезпечних членистоногих (за винятком павуків), можна віднести лише два види українських мешканців. Це кільчаста сколопендра (Scolopendra cingulata) і жуки-наривники(Родина Meloidae).

Укуси українських сколопендр не настільки небезпечні, як видів з інших частин світу, і вбити дорослу людину вони не зможуть, проте кілька днів проболіти все ж таки доведеться. Набагато небезпечніші вони для дітей та людей з алергією чи іншими проблемами зі здоров’ям. Її укус зазвичай порівнюють з укусом двадцяти бджіл, що дуже малоприємно.

Що стосується наривників, то вони не кусають і в цілому далеко не кожна людина здогадується, що вони отруйні. Однак у їх покривах міститься отрута кантаридин, який може потрапити в організм, якщо ви тримали його на руках і після цього торкнулися слизової оболонки.

Кільчаста сколопендра

Наривники дуже різноманітні та зустрічаються у різних варіаціях кольорів

Ще один жахаючий представник багатоніжок живе іноді навіть у квартирах багатоповерхівок — звичайна мухоловка (Scutigera coleoptrata). Однак попри моторошний вигляд, ніякої небезпеки цей вид для людини не несе і не є отруйним. Хоча ці тварини можуть вкусити, якщо відчують себе у небезпеці.

Звичайна мухоловка

Змії

На щастя, в Україні є лише три види небезпечних змій, але хоча б один із них зустрічається у будь-якій області. Йдеться про три види гадюк (рід Vipera) — звичайна, лісостепова та степова.

І хоча випадки смерті від укусу гадюк трапляються рідко, проте щороку через них до лікарень потрапляє значна кількість українців.

Українські гадюки

Земноводні

В Україні є лише один вид отруйних земноводних — плямиста або вогняна саламандра (Salamandra salamandra), проте зустріти їх можна лише в найзахідніших областях нашої країни.

Ці тварини виділяють в’язкий слиз, який є дуже токсичним і викликає параліч, аритмію та судоми. Втім, ніякого специфічного механізму введення цієї отрути вона не має і використовує вона її лише для самозахисту.

Тому якщо не чіпати саламандру, то й отруїти вона вас не зможе, проте якщо ви гуляєте зі своїм собакою, то будьте уважні, оскільки зайва увага вашого хвостатого може стати приводом для виділення отрути.

Вогняна саламандра

Як повідомлялося раніше, у Києві помітили гніздо змій у центрі міста. Мешканці столиці бачать плазунів не лише у парках та зелених зонах, а й у щілинах між старими будинками та тротуарами.