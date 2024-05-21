На Киевщине погиб лосенок, которого спасали 5 дней: его мать подорвалась на мине в Чернобыле (фото)

Животное пытались спасти военные, волонтеры и ветеринары

Война убивает не только людей, но и животных — неделю назад в Чернобыле на российской мине подорвалась лосиха. Военные с волонтерами и ветеринарами пытались спасти ее детеныша, но не удалось.

У лосенка было плохое состояние и серьезные проблемы с пищеварением, он не усваивал микроэлементы. Спасти его не удалось, о чем сообщают волонтеры приюта для диких животных Wild Animals Rescue Center.

Военные 13 мая обнаружили в зоне отчуждения лосенка, у которого погибла мать. Она взорвалась на российской минн, оккупанты их оставили, когда оккупировали Чернобыль в 2022 году.

Военные обратились к волонтерам и попросили спасти животного. Уже к тому моменту было известно, что у лосенка плохое состояние и есть проблемы с пищеварением.

Животное спасали 5 дней. Его лечили украинские ветеринары и врач диких животных из Америки.

У лосенка очень быстро возникло кризисное состояние. Анализы показали, что он не может усваивать микроэлементы. 20 мая животное умерло.

"Боль, слезы… Мы не смогли помочь выжить лосенку. Спасибо всем, кто был рядом и пытался помочь", ― говорится в сообщении.

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