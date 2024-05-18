Дим видно за багато кілометрів: у Києві сталася масштабна пожежа у лісі (відео)
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Рятувальники вже на місці
У Києві сталася масштабна пожежа у лісі. Через це чорний дим було видно з багатьох частин міста.
Інформацію про це публікують місцеві телеграм-канали. Зокрема, Київ INFO публікує відео, за яким можна оцінити масштаби займання.
За даними авторки відеозапису, пожежа сталася у районі Академмістечка, що у Святошинському районі столиці.
Зазначається, що співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій вже прибули на місце та намагаються ліквідувати спалах. Що стало причиною виникнення та розповсюдження вогню наразі невідомо.
Нагадаємо, масштабна пожежа сталася 17 травня у Дніпрі, там спалахнули житлові приміщення на території Свято-Покровського храму, який належить УПЦ МП. Площа пожежі становила понад 300 квадратних метрів. Внаслідок інциденту загинула 64-річна жінка, яка надихалася димом. Її тіло винесли на ношах, проте лікарі допомогти їй уже нічим не змогли.
Як повідомлялося раніше, у Києві на Броварському проспекті сталася смертельна ДТП. Загинула дитина, у тяжкому стані у лікарні вагітна жінка та чоловік.