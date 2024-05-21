У Києві спалахнула масштабна пожежа: дим видно з різних районів (відео)

На місці працювало одразу кілька пожежних екіпажів

У вівторок, 21 травня, у Голосіївському районі Києва сталася масштабна пожежа. Чорний дим за лічені хвилини огорнув цілий район і його було видно з різних куточків столиці.

Пожежа сталася неподалік станції метро "Деміївська". Про це повідомляють очевидці у столичних Telegram-каналах.

Відомо, що масштабне загоряння розпочалося на території занедбаної, нежитлової будівлі. Вогонь почав стрімко розповсюджуватись і дим від пожежі можна було спостерігати у різних районах Києва.

На місці події працювали рятувальники, яким вдалося оперативно локалізувати та ліквідувати загоряння.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Причини та обставини пожежі належить встановити компетентним органам. За цим фактом проводиться розслідування.

Пожежа сталася неподалік станції метро "Деміївська"

Раніше на Подолі горів бар This is Пивбар. З будівлі, яка знаходиться на Контрактовій площі, валив густий чорний дим, а охорона закладу оперативно евакуювала відвідувачів та персонал на вулицю.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Києві чоловік склав шини перед дверима та підпалив квартиру. На місце події прибули всі екстрені служби столиці, а правоохоронцям вдалося оперативно встановити особу палія — зловмисника було затримано.