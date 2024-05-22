Долар дорожчає кожного дня: курс валют на чорному ринку Києва

Українська гривня ослабла

Наразі спостерігається помірне подорожчання долара, це пов'язано із завершенням періоду сплати податків бізнесом. Американська валюта за добу піднялася на 15 копійок та перевалила за позначку 40 гривень.

Вартість на євро теж повільно підіймається. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 22 травня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,80 грн

Євро (EUR): 43,26 грн

Злотий (PLN): 10,16 грн

Канадський долар (CAD): 29,22 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,77 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 40,06 грн

Євро (EUR): 43,55 грн

Злотий (PLN): 10,07 грн

Канадський долар (CAD): 29,37 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,96 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу підійнявся майже на десяток копійок.

Купівля: 40,02 грн

Продаж: 40,10 грн

Раніше "Телеграф" писав, що буде з курсом долара наприкінці травня. Нові послаблення на валютному ринку для бізнесу, що діють від 4 травня, суттєво не позначаться на балансі попиту та пропозиції.