Понад 300 українських та іноземних артистів: у Києві пройде грандіозний музичний фестиваль

Організатори обіцяють п’ять сцен та безліч креативних локацій

З четверга, 23 травня, по неділю, 26 травня, у Києві проходитиме найбільший музично-культурний фестиваль цього літа V`YAVA Єднання. На території відомого столичного креативного простору Арт-завод "Платформа" зберуться художники та артисти, які готови представити свої неймовірні шоу-програми.

Чотириденна подія заміксує на одному майданчику сучасне й автентичне, музику й арт, танець і спорт. За словами організаторів, усім проявам культури знайдеться місце на V`YAVA Єднання.

Команда фестивалю ставить перед собою надважливу мету — зібрати 3 мільйони гривень на потреби 3-ї окремої штурмової бригади, а також на напрямок "Медичної допомоги" через UNITED24.

Упродовж чотирьох днів на п’яти фестивальних сценах зіграють понад 400 різножанрових українських та зарубіжних артистів. Свої шоукейси на заході представлять MUZVAR, Mixmag Ukraine та Megogo.

Серед нових імен у лайнапі – бажаний гість усіх європейських майданчиків та засновник лейблу Electric Ballroom, німецький продюсер THOMAS SCHUMACHER.

Для шанувальників електронного саунду на фестивалі зіграють VOTUMA, dj KON’, Joss, Sergiy Leshchenko, Walakos. I Wannabe та багато інших.

Також на V`YAVA виступлять: ONUKA, Go_A, СКАЙ, Саша Чемеров, О. TORVALD, ZIFERBLAT, CHEEV, Phill It, KRUT, Пиріг та Батиг, Стас Корольов & Vesnavoseny, ТОНКА, MAYOROVA, TEMBER BLANCHE, DIMA PROKOPOV Kurs Valut, Si Process, NAZVA, KHAYAT, Renie Cares, ГОНЯ, Sheetel, Feels, Gorim! MC Реп, Budchuk & Friends, KARTA SVITU та інші талановиті артисти.

Лайн-ап фестивалю

Організатори підготували для гостей заходу насичену культурну програму. На вас чекає алея автентичних майстеркласів, танцювальний фестиваль DANCE UNITY FEST, ярмарок сучасних та традиційних виробів, креативний простір для дітей, фудкорти та багато іншого.

Фестиваль V`YAVA Єднання – pet friendly. Тут будуть не тільки раді вашим хвостикам, а й обладнають для них спеціальну локацію. На ній відбуватимуться цікаві зустрічі з кінологами та їхніми собаками.

Коли: 23-24 травня 16:00 — 23:00; 25-26 травня 14:00 — 23:00 та 25-26 травня 14:00 — 23:00

Де: Арт-завод Платформа, вул Якова Гніздовського 1-а (Магнітогорська, 1-а), метро "Лісова", поряд знаходиться ТЦ "Даринок"

Вартість: від 900 гривень.

Фестиваль пройде на Арт-заводі Платформа

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що до Києва з візитом приїхав зірковий американський актор. Він також є послом президентської ініціативи UNITED24 та підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення РФ.