Кличко вдруге урочисто відкрив Дегтярівський шляхопровід

Проїзд для автотранспорту та трамваю шляхопроводом відкрили наприкінці минулого року

У столиці завершили важливий проєкт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу, який має неабияке значення для життєдіяльності міста. Цю споруду звели ще у 1963 році, й відтоді вона не знала жодного серйозного ремонту.

Мер Києва Віталій Кличко особисто повідомив про це, наголошуючи на тому, що Дегтярівський шляхопровід є одним з ключових транспортних вузлів для міста. У своєму дописі вкотре повторив, що ця реконструкція є ще одним кроком у напрямку розвитку міської інфраструктури та наближення її до європейських стандартів.

Початок ремонтних робіт був покладений у червні минулого року. Мостовики розібрали шляхопровід до основи, всі конструкції замінили на нові, з вдосконаленими характеристиками. Тобто фактично зібрали Дегтярівський міст заново.

Найбільш значущим аспектом реконструкції стало збереження трамвайної лінії, що проходить вздовж усієї вулиці Дегтярівської. Використовуючи сучасні технології, влаштували відокремлене трамвайне полотно з посилених монолітних плит, що забезпечить плавний та безперебійний рух громадського транспорту.

Однак, реконструкція не обмежилася лише заміною конструкцій. Задля комфорту мешканців, була проведена широка робота з озеленення та доброустрій території. Нові зупинки та споруда відповідають всім критеріям безбар'єрності, з монтажем перильної огорожі та антипаркувальних стовпчиків. Крім того, були влаштовані тротуари з велодоріжками, що стало важливим кроком у розвитку інфраструктури для пішоходів та велосипедистів.

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві викрили схему шахрайства на ремонті Південного мосту. Експерти підтвердили, що бюджету завдано збитків на чималу суму.