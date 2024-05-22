Кличко во второй раз торжественно открыл Дегтяревский путепровод

Проезд для автотранспорта и трамвая по путепроводу открыли в конце прошлого года

В столице завершили важный проект по реконструкции Дегтяровского путепровода, который имеет большое значение для жизнедеятельности города. Это сооружение построили еще в 1963 году, и с тех пор оно не знало ни одного серьезного ремонта.

Мэр Киева Виталий Кличко лично сообщил об этом, отмечая, что Дегтяревский путепровод является одним из ключевых транспортных узлов для города. В своем сообщении он повторил, что эта реконструкция станет еще одним шагом в направлении развития городской инфраструктуры и приближения ее к европейским стандартам.

Начало ремонтных работ было положено в июне прошлого года. Мостовики разобрали путепровод в основание, все конструкции заменили новыми, с усовершенствованными характеристиками. То есть фактически собрали Дегтяровский мост заново.

Наиболее значимым аспектом реконструкции стало сохранение трамвайной линии, проходящей вдоль всей улицы Дегтяревской. Используя современные технологии, устроили обособленное трамвайное полотно из усиленных монолитных плит, что обеспечит плавное и бесперебойное движение общественного транспорта.

Однако реконструкция не ограничилась только заменой мостовых конструкций. Для комфорта жителей была проведена широкая работа по озеленению и благоустройству территории. Новые остановки и сооружение отвечают всем критериям безбарьерности, с монтажом ограждения и антипарковочных столбиков. Кроме того, были устроены тротуары с велодорожками, что также важно для развития инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве разоблачили схему мошенничества на ремонте Южного моста. Эксперты подтвердили, что бюджету нанесен ущерб на немалую сумму.