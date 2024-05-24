Графіки відключень у Києві: через погоду світла не буде цілий день

Сонячні батареї не працюють на максимум

У п'ятницю, 24 травня, у Києві та області застосовуватимуть погодинні графіки відключення. Вимикатимуть світло в столиці до 00:00.

Про це повідомляє "Укренерго". Очікується, що денні години буде наявний дефіцит електрики через не сонячну погоду.

"Причина – дощова погода та щільна хмарність у більшості регіонів України, що заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності. Відповідно, в енергосистемі й в денні години буде наявний дефіцит електроенергії", — зазначають у компанії.

Обмеження електропостачання буде і для промислових, і для побутових споживачів.

"Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується", — йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, що відключення світла застосовують при перевищенні визначених лімітів споживання електрики, які Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго.

У ДТЕК зазначили, що визначених лімітів на 24 травня вистачить в середньому на 76% потреб Києва.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода в Києві найближчими днями. Спочатку хмарність та дощі, а потім — сонце.