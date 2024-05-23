Між будинками з’явилася річка: у Києві - новий масштабний потоп (відео)
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Місцеві жителі не були готові до такого "сюрпризу"
У четвер, 23 травня, в Оболонському районі Києва стався масштабний потоп — тут вода практично повністю залила простір між багатоповерховими будинками. За попередніми даними, причиною комунальної аварії став порив труби.
Люди змушені шукати стежки або ж просто йти по воді, щоб перетнути "міжбудинкову річку". Про це повідомляють читачі місцевого Telegram-каналу "Оболонь Життя Київ".
Так, на відео, опублікованому в соцмережах, видно масштабний потоп, який стався на Оболоні. Вода повністю залила територію між будинками розташованими на вулицях Приозерна, 12-а та Йорданська, 10-а.
Тут утворилася справжня річка, а вода активно прибували на протязі кількох годин.
На місце події викликали столичних комунальників. Їм належить локалізувати порив та усунути наслідки аварії.
Причини та обставини НП встановлюються.
Нагадуємо, нещодавно біля станції метро "Либідська" у Києві двічі прорвало труби. Вулицю просто заливало, вода била фонтаном. Щоб обійти величезну калюжу, кияни підіймалися на парапети будівель або чимчикували прямо по воді.
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