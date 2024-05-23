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Між будинками з’явилася річка: у Києві - новий масштабний потоп (відео)

Автор
Ганна Нестерова Ганна Нестерова
Дата публікації
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Автор
НП на Оболоні Новина оновлена 23 травня 2024, 10:52
НП на Оболоні. Фото Колаж "Телеграфу"

Місцеві жителі не були готові до такого "сюрпризу"

У четвер, 23 травня, в Оболонському районі Києва стався масштабний потоп — тут вода практично повністю залила простір між багатоповерховими будинками. За попередніми даними, причиною комунальної аварії став порив труби.

Люди змушені шукати стежки або ж просто йти по воді, щоб перетнути "міжбудинкову річку". Про це повідомляють читачі місцевого Telegram-каналу "Оболонь Життя Київ".

Так, на відео, опублікованому в соцмережах, видно масштабний потоп, який стався на Оболоні. Вода повністю залила територію між будинками розташованими на вулицях Приозерна, 12-а та Йорданська, 10-а.

Тут утворилася справжня річка, а вода активно прибували на протязі кількох годин.

На місце події викликали столичних комунальників. Їм належить локалізувати порив та усунути наслідки аварії.

Причини та обставини НП встановлюються.

На Оболоні – масштабний потоп
Вода затопила територію між будинками на Приозерній та Йорданській

Нагадуємо, нещодавно біля станції метро "Либідська" у Києві двічі прорвало труби. Вулицю просто заливало, вода била фонтаном. Щоб обійти величезну калюжу, кияни підіймалися на парапети будівель або чимчикували прямо по воді.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві подружня пара серед білого дня розкрала клумбу. Побачивши, що вони потрапили в поле зору оточуючих пара вирішила позбутися "доказів" — вони викинули рослини в озеро.

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