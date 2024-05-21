Знайти роботу з бронюванням стало простіше: як це зробити у кілька кліків

Вже зараз цих вакансій сотні по всій Україні

Після набуття чинності новим законом про мобілізацію серед українців став популярним пошук роботи, яка дає броню. Деякі сайти з пошуку та надання вакансій вже адаптуються до нових реалій та розширюють свій функціонал, допомагаючи громадянам знайти відповідну роботу.

Так, наприклад, зробив уже один із популярних сайтів з вакансіями в Україні. 20 травня на ньому з’явився окремий розділ, а також фільтр із вакансіями, де зазначено, що компанія бронює працівників. "Телеграф" проаналізував ситуацію з такими пропозиціями та розповідає, яку роботу з бронею та за яку зарплату зараз пропонують українцям.

За даними сайту, вже зараз українці можуть обирати із сотень відповідних вакансій. Вони є в різних категоріях, а тому шукачам роботи буде з чого вибрати. І це при тому, що функції всього доба. Очевидно, коли більше роботодавців про неї дізнаються, то вакансій буде ще більше.

Так, наприклад, прямо зараз у сфері логістики українцям пропонують понад 200 вакансій у різних регіонах України. При цьому зарплати можуть перевищувати 100 тисяч. Однак вимоги до кандидата будуть серйозні.

У середньому за роботу з бронею у сфері логістики пропонують близько 20 тисяч гривень. При цьому майже половину (із 200) вакансій можуть взяти навіть без досвіду роботи. Серед таких пропозицій: вантажник, комірник, пакувальник.

Також багато вакансій зараз у сфері транспорту. Серед вакансій, що пропонуються: водій (різних категорій), машиніст, водій-експедитор та інші. Середня зарплата по Україні у цій категорії вже 27 тисяч гривень.

Ще одна категорія вакансій із безліччю пропозицій – сфера обслуговування. Тут середня зарплата вже становить 18 тисяч гривень. Серед пропозицій: кухар, продавець-касир, приймач товару, оператор поштового відділення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у багатьох ТЦК по всій Україні наразі спостерігається наплив громадян. Черги там настільки великі, що деякі заповзятливі громадяни навіть вирішили заробити на цьому.