Нова перлина Оболоні: як у Києві дістатися до "мосту-хвилі", детальні маршрути (карти)

Дістатися до парку можна різними способами

Днями у Києві урочисто відкрили новозбудований "міст-хвилю", а також зону для відпочинку на Оболонському острові. "Телеграф" розповідає, як дістатися до рекреаційної зони.

Острів Оболонський та міст-хвиля, що з’єднує острів із парком "Наталка", розташовані в Оболонському районі Києві, що й випливає з назви острова. Легко і просто дістатися зони відпочинку можна на метро.

Вам знадобиться синя гілка, пересадку на яку можна зробити, наприклад, на станції "Хрещатик" або "Площа українських героїв". Сідаєте у потяг і прямуєте до станції "Оболонь" — вона найближча до парку "Наталка", де й знаходиться новий міст-хвиля. За пів години, крокуючи навпростець, як показано на мапі, ви дістанетеся парку, а за ним і рекреаційної зони.

Маршрут пішки займе близько пів години

Якщо не хочеться йти пішки, то від станцій метро "Оболонь" можна під’їхати маршруткою №476 (їдьте до вул. Приозерна 5 зупинок). Від Приозерної до парку — 5 хвилин пішки.

Маршрут 476 маршрутного таксі

Або ж можна сісти на автобус №73, який також прямує до вул. Приозерної. Вам доведеться проїхати 7 зупинок, вийти на вул. Приозерній та пройти 5 хвилин до парку.

Маршрут 73 автобуса

Також, повз парк "Наталка" їздять 34, 47 тролейбуси та автобуси 102, 114, 53 та 73. Наприклад, якщо ви вирішили поїхати у парк з Хрещатика, то вам необхідно буде сісти на 114 автобус.

Крім того, до вул. Приозерна (нагадаємо, від неї 5 хвилин пішки до парку) можна доїхати й маршрутками: 180, 476, 485, 34 та 73.

Маршрут автобуса №47

Архітектурний ансамбль у поєднанні з великим пляжем та зеленим парком на Оболонському острові точно стане ще одним улюбленим місцем для відпочинку киян та гостей міста. Про перші враження киян та гостей міста від прогулянки парком ми писали у матеріалі: На Оболоні в Києві відкрився новий міст-хвиля: чи варто на нього йти дивитися

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав куди піти на вихідних у Києві. На вас чекає ціла низка заходів, що відбудуться ввечері, 26 травня.