Графіки відключень: ДТЕК назвав години, коли не буде світла у Києві

Ліміту не вистачить покрити всі потреби

У понеділок, 27 травня, у Києві та області будуть застосовувати графіки стабілізаційних відключить світла. Діятимуть вони з 06:00 до 24:00.

Про це повідомляє компанія ДТЕК. Зазначається, що визначених лімітів Укренерго вистачить в середньому на 81% потреб столиці.

"Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою Укренерго, графіки відключень діятимуть з 06:00 до 24:00", — йдеться у повідомленні.

ДТЕК закликає всіх економно споживати електрику. Для цього користуйтеся енергомісткими приладами не в пікові години з 17:00 до 00:00, а вдень.

Зазначимо, що відключення світла застосовують при перевищенні визначених лімітів споживання електрики, які Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго.

Нагадуємо, що переглянути погодинні графіки відключень можна на сайті ДТЕК. Для цього:

Перейти на сайт ДТЕК.

Вибрати пункт "Відсутня електроенергія".

Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Крім цього знайти інформацію про обмеження електрики можна на сайті на сайті YASNO. Для цього необхідно:

Перейти на сайт YASNO.

Вибрати свій регіон у правому верхньому кутку.

Натиснути на "Графік можливих відключень".

Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Раніше "Телеграф" писав, де у Києві знайти "Пункти незламності". Під час тривалих відключень електроенергії, перебоїв з інтернетом та мобільним кияни можуть зайти в місця, де можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом.