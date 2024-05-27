Графіки відключень: ДТЕК назвав години, коли не буде світла у Києві
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Ліміту не вистачить покрити всі потреби
У понеділок, 27 травня, у Києві та області будуть застосовувати графіки стабілізаційних відключить світла. Діятимуть вони з 06:00 до 24:00.
Про це повідомляє компанія ДТЕК. Зазначається, що визначених лімітів Укренерго вистачить в середньому на 81% потреб столиці.
"Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою Укренерго, графіки відключень діятимуть з 06:00 до 24:00", — йдеться у повідомленні.
ДТЕК закликає всіх економно споживати електрику. Для цього користуйтеся енергомісткими приладами не в пікові години з 17:00 до 00:00, а вдень.
Зазначимо, що відключення світла застосовують при перевищенні визначених лімітів споживання електрики, які Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго.
Нагадуємо, що переглянути погодинні графіки відключень можна на сайті ДТЕК. Для цього:
- Перейти на сайт ДТЕК.
- Вибрати пункт "Відсутня електроенергія".
- Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.
Крім цього знайти інформацію про обмеження електрики можна на сайті на сайті YASNO. Для цього необхідно:
- Перейти на сайт YASNO.
- Вибрати свій регіон у правому верхньому кутку.
- Натиснути на "Графік можливих відключень".
- Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.
Раніше "Телеграф" писав, де у Києві знайти "Пункти незламності". Під час тривалих відключень електроенергії, перебоїв з інтернетом та мобільним кияни можуть зайти в місця, де можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом.