Ціни на житло кусаються. У Києві зросла вартість оренди через ситуацію в Харкові

Харків’яни рятуються від обстрілів у столиці

Винайняти квартиру у Києві стало дорожче, а дешеві варіанти швидко зникають із сайтів пошуку житла. Причиною хвилі підвищеного попиту на оренду стала ситуація у Харкові.

Поки місто страждає від обстрілів росіян, його мешканці вирішуються тимчасово переїхати. Особливо популярними є Київ та Ужгород. "Телеграф" розповідає про це детальніше.

Попит зріс на середній та преміальний сегменти

Рієлтор Олександр Бойко розповів "Телеграфу", що ринок оренди квартир у Києві завжди був динамічним і швидко змінювався під впливом різних економічних та соціальних факторів. Останнім часом на нього значно вплинула ситуація в інших регіонах України, зокрема за останній місяць у Харкові.

"Після активних масованих ударів по місту Харків, а також інформації щодо вторгнення з боку країни-агресора, багато жителів почали швидко шукати безпечніше місце для проживання, що суттєво позначилося на попиті на оренду у столиці", — констатує рієлтор.

Спочатку вартість оренди у Києві зросла у серпні 2023 року. По-перше, вплинув попит з боку переселенців. По-друге, вільних для оренди квартир стало менше — власники, побоюючись нестабільності, почали продавати свою нерухомість.

"Це зменшило кількість доступного житла та сприяло подальшому зростанню цін", — розповідає Олександр Бойко.

Ну і, по-третє, на ріст цін повпливала економічна невизначеність. Інфляція, зростання комунальних платежів та інші економічні фактори.

Зараз житло у столиці активно шукають харків’яни, що вимушено покинули своє місто. І це позначається на вартості оренди.

"Київ став одним з основних напрямків для внутрішньо переміщених осіб з Харкова. Попит на оренду квартир у столиці значно зріс, особливо у середньому та преміальному сегментах", — розповідає рієлтор.

Підвищення попиту призвело до зростання орендних ставок.

"Станом на сьогодні, вартість оренди однокімнатної квартири в Києві в середньому складає 15 тисяч гривень на місяць. Найвищі ціни на оренду зафіксовані у Печерському і Шевченківському районах столиці. Крім того, суттєве зростання орендних ставок спостерігається в Дарницькому, Дніпровському, Святошинському та Солом'янському районах", — розповідає Бойко.

Бойко зазначає, що харків'яни, які переїхали до Києва, намагаються інтегруватися у місцеве життя, шукають роботу, діти йдуть до київських шкіл. Це створює додаткове навантаження на інфраструктуру міста, але водночас сприяє економічній активності.

Ужгород популярний, Львів — ні

Харків'яни обирають для переселення не лише Київ, але й інші міста, зокрема Ужгород.

"Це обумовлено бажанням знайти більш спокійне місце для проживання та уникнути столичної метушні. Ужгород, як одне з найбільш західних міст України, приваблює переселенців своєю відносною безпекою та близькістю до європейських кордонів", — пояснює рієлтор.

Там ціни на оренду залишаються стабільними. А ось у Львові активності з боку переселенців з Харкова немає.

Квартири розмітають, ніби гарячі пиріжки. Власний досвід

Киянка Дарина винаймає квартиру і відчула напруженість на ринку оренди на собі. Дівчина розповіла "Телеграфу", що мала з’їжджати наприкінці травня — якраз під час піку росту попиту.

"Ми шукали однокімнатну квартиру біля метро з кондиціонером, письмовим столом та заскленим балконом для кота. Ціни стартували від 12 тисяч за нашими вимогами (раніше було 9, але без столу). Через ситуацію з Харковом варіанти зникають миттєво, а власники можуть обирати з кількох претендентів. Я навіть ледь не підписала контракт на квартиру з тарганами. Рієлторка почала насміхатися, коли почула, що ми хочемо кондиціонер у квартирі за 14 тисяч на Лук’янівці. В результаті ми знайшли за 9 тисяч в сусідньому будинку, і з кондиціонером. Сміється той, хто сміється останній" — каже Дарина, додаючи, що квартиру вони вихопили за кілька годин після появи оголошення на сайті, який постійно моніторили.

Що пропонують. Огляд цін

Погляньмо, за скільки можна винайняти однокімнатну квартиру. На сайті flatfy 27 травня з’являється крихітна квартира-студія за 9 тисяч гривень (без урахування комунальних) на Подолі. Вже 28 травня її немає. Ціни на однокімнатні квартири у цьому районі стартують від 14 тисяч гривень, а найдорожча коштує 33 тисячі.

Трохи далі від центру, на Оболоні, ситуація не дуже відрізняється. Шукаємо квартиру біля метро, знову однокімнатну. Найдешевша квартира з радянськими меблями коштує 6 тисяч гривень. У ціновій категорії до 10 тисяч скрізь бачимо старі серванти та килими. Приємніші оку оселі починаються від 11 тисяч і закінчуються на 40 тисячах в ЖК Smart Plaza Obolon та ЖК Obolon Residences.

Уявімо, що ми погоджуємося застрягати на лівому березі щоразу, коли чуємо сирену повітряної тривоги. Але ціни на оренду не повністю виправдовують ці логістичні жертви — квартири з ремонтом біля метро "Чернігівська" можна знайти за 8 тисяч, прямо біля метро — 14 тисяч. Кілька викликів таксі в офіс під час сирени чи за годину до комендантської влетять в копієчку.

У районі Позняків та Осокорків однокімнатна квартира може обійтися навіть дорожче. І це попри те, що Південний міст відчинений тільки для власників спецперепусток.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в розпал вихідного росіяни вдарили по "Епіцентру", поки там скуплялися люди. Загинуло 17 людей, понад 20 потрапили до лікарень.

Серед загиблих — 17-річний харків’янин Кирило, його тіло впізнали за ДНК, зразки здавала його мама. Також у мережі опублікували фото загиблої матері та її 12-річної доньки. Зазначається, що батько вижив та потрапив до лікарні з контузією.

Завдяки ДНК маленького Михайла поліцейські ідентифікували його загиблого батька, який працював у "Епіцентрі".