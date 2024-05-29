Міст Метро у Києві скоро ремонтуватимуть: скільки мільярдів планують витратити

Після ремонту міст "стоятиме" ще близько 20 років

"Київавтодор" оголосив масштабний тендер на реставрацію автопроїздів мосту Метро. Проєкт передбачає виконання протиаварійних робіт і коштуватиме бюджету 2 мільярди гривень.

Тендерна пропозиція розміщена на платформі публічних закупівель "Prozorro". Згідно з планом, всі роботи мають бути завершені до 31 грудня 2026 року.

Про те, як ці роботи вплинуть на рух транспорту мостом та на метро загалом невідомо.

Раніше директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор анонсував тендер на протиаварійні роботи на мосту Метро. Про це він заявив на засіданні Тимчасової контрольної комісії з питань метрополітену.

Роботи стосуватимуться автомобільних проїздів, а не ділянки, якою рухаються потяги метро. За словами Кандибора, після завершення реставрації міст зможе функціонувати ще близько 20 років.

"Роботи будуть виконуватися капітального характеру. Будуть влаштовані тимчасові опори з кріпленням. Якщо по простому — опори з опалубкою, які будуть тримати всю конструкцію мосту Метро і такі конструкції при таких протиаварійних роботах можна експлуатувати ще десятки років, але це нам значно здешевить вартість", — зазначив Кандибора.

Нагадуємо, що кожні пів року, згідно з українським законодавством, на обстеження підпор мосту Метро виділялися мільйони гривень. Ці кошти мали йти на оплату роботи водолазів, які б контролювали стан підземної частини конструкції.

За оцінкою експерта, таким чином було вкрадено близько 20-30 мільйонів гривень, які просто списали на міфічних водолазів, бо нічого не робилося. Така ж ситуація з інфраструктурою спостерігається по всьому Києву.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві встановлять світлофор за 3 мільйони гривень. Будівництво нового об'єкта повинно бути завершено до 24 грудня цього року.