У Києві встановлять світлофор за 3 мільйона гривень: де саме та коли

Новий об'єкт може з'явитися вже цього року

У Києві планують збудувати світлофор майже за три мільйони гривень. Новий об'єкт з'явиться на вулиці Юрія Іллєнка, 5 у Шевченківському районі міста.

Відповідний тендер вже оприлюднений на офіційному сайті системи державних закупівель "Prozorro". Замовником будівництва є комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху".

Тендерна пропозиція

Тендер передбачає комплексне облаштування світлофорного об'єкта, що включає не лише встановлення світлофорних стовпів та сигналів, а й підготовчі роботи, інженерні комунікації, розмітку пішохідних переходів та впровадження системи управління дорожнім рухом. Очікувана вартість проєкту становить 2,97 мільйона гривень.

Обсяг робіт, який передбачений тендером

Тендерні пропозиції прийматимуться до 7 червня 2024 року. Після завершення тендерної процедури буде визначено підрядника, який здійснить всі необхідні роботи.

Згідно з умовами тендеру, будівництво світлофорного об'єкта повинно бути завершено до 24 грудня 2024 року включно. Однак строки виконання робіт можуть змінюватись шляхом внесення відповідних змін до договору.

Строки будівництва

Раніше "Телеграф" писав, під Києвом збудують дитячий садок дорожче, ніж елітну квартиру. Проєкт має бути завершений до кінця 2026 року і включає зведення двоповерхового будинку на 150 місць з укриттям на 200 місць, а також різноманітні інфраструктурні об'єкти.