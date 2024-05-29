Платіжки за воду в Києві злетять до небес: хто зі споживачів почне платити на 50% більше

Водоканали зараз на межі своїх можливостей забезпечують послуги належної якості

З суботи, 1 червня, вартість водопостачання та водовідведення у Києві зросте в рази. Варто зазначити, що ціни на воду не переглядали вже три роки і така ситуація спричинила великі збитки.

Днями НКРЕКУ (Національна комісія з енергетики та комунальних послуг) дозволила підняття тарифів на воду у Києві. Рішення набуде чинності 1 червня і вже з цього моменту ціни в платіжках для низки споживачів значно збільшаться.

Так, підвищення тарифів торкнеться промисловості та бюджетних організацій — для них воно виявиться суттєвим. Вартість води для непобутових споживачів після підвищення становитиме:

на централізоване водопостачання: для суб’єктів господарювання – з 5,51 гривні до 9,66 гривні за кубометр та для споживачів, які не є суб’єктами господарювання – з 13,47 гривні до 21,42 гривні за кубометр ;

для суб’єктів господарювання – за кубометр та для споживачів, які не є суб’єктами господарювання – ; на централізоване водовідведення: для суб’єктів господарювання – з 4,43 гривні до 6,79 гривні за кубометр та для споживачів, які не є суб’єктами господарювання – з 11,85 гривні до 17,64 гривні за кубометр.

Зазначається, що для побутових споживачів ціни на воду у Києві залишаться на рівні 2022 року: на централізоване водопостачання – 16,16 гривні за кубометр, а на централізоване водовідведення – 14,22 гривні за кубометр. Разом із ПДВ виходить 30,38 гривень за куб води.

Варто зазначити, що підвищення тарифів зумовлене збільшенням витрат на електроенергію, підвищенням зарплат працівникам водоканалів, зростанням обсягів закупівлі реагентів та паливно-мастильних матеріалів.

"Також на зміні тарифів позначалися такі чинники: зменшення обсягів реалізації послуг через скорочення попиту (через військові дії багато хто залишив свої будинки, відбулася релокація бізнесу), стрімке підвищення цін на пальне, непередбачувані витрати на ремонтні роботи з усунення руйнувань інфраструктури" , — зазначали раніше в НКРЕКУ.

На даний момент тариф на водопостачання у Києві становить 16,164 гривень, а водовідведення – 14,220 гривень. Разом із ПДВ виходить 30,384 гривень.

Актуальні тарифи на воду у Києві

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