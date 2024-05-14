Унікальні фото у кольорі: яким був Київ 150 років тому

Ретро-знімки здатні "оживити" історію

Київ у всі часи зачаровував своїм неповторним колоритом та особливою енергетикою. Цікаво, що багато нині відомих і популярних у мешканців та гостей столиці локації в минулому виглядали зовсім інакше.

На сьогоднішній день саме ретро-фотографії залишаються чи не єдиною можливістю побачити те, яким була столиця багато десятиліть тому, адже саме старі фото — це той місток, що пролягає між минулим та сьогоденням.

Редакція "Телеграфу" вирішила зібрати для вас історично знімки, які передають дух минулої доби та зачаровують своєю динамікою. Приємної фотопрогулянки!

Так, у спільноті "Клуб корінного киянина" у Фейсбук було опубліковано добірку цікавих знімків, які були зроблені у Києві в 1880-х роках — саме так виглядав Київ 150 років тому.

На ретро-фотографіях можна побачити міст через Дніпро, Поділ, Софійську площу та лівий берег столиці, який ще не заселений. На вулицях можна побачити кінні екіпажі.

Також впадає у вічі багато зелені, широкі вулиці та величні церкви із золотими куполами.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві пройде дводенний фестиваль сучасної електронної музики. Організатори обіцяють сім сцен, арт-інсталяції від українських художників та видовищну церемонію відкриття.