Київ ще один день із світлом, але ненадовго: у ДТЕК розповіли, що буде найближчим часом

Поки що енергосистему підтримує атомна генерація

У четвер, 30 травня, у Києві не збираються застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Світло буде до кінця доби.

Про це повідомляє компанія ДТЕК. Зазначається, що енергосистемі допомагають потужності атомної генерації.

"Згідно з інформацією від "Укренерго", світло в наших домівках завтра буде весь день", — йдеться у повідомленні.

ДТЕК попереджає про можливі відключення найближчим часом.

"Через якийсь час Енергоатому доведеться знову виводити блоки в планові ремонти. Продовжуємо споживати світло відповідально та вірити в енергетиків", — підкреслюють у компанії.

Нагадуємо, що українцям пояснили, коли та чому варто готуватись до жорсткіших графіків. Експертка наголосила, що складно прогнозувати, куди ще битимуть росіяни і який матимуть успіх. Також вона розповіла, що відновити великі ТЕС чи ГЕС однозначно не встигнуть, можливо щось менше.

Розбито об’єкти енергетичної інфраструктури та вичерпано резервні схеми перепідключення в операторів системи розподілу. За найгіршого варіанта розвитку подій, восени будуть більш жорсткі графіки відключень.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна знову запустити Чорнобильську АЕС. Експерти розповіли про всі нюанси та причини.