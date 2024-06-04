Звільнений через скандал у ресторані екскоп подав до суду на Департамент розслідувань: чого він хоче

До суду він направив два позови, але на засідання не прийде

Колишній поліцейський, підполковник Віталій Манасян, якого звільнили після розголосу скандалу у столичному ресторані "Goodwine", подав позов до суду на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України (ДСР НПУ). Він вимагає визнати наказ про звільнення незаконним та скасувати його.

У такий спосіб Манасян сподівається відновити свою репутацію, про це пише "Слідство.Інфо". Також екскоп у позові вимагає стягнути з департаменту заробіток за час вимушеного прогулу.

Сам Віталій Манасян підтвердив свої наміри у коментарі виданню. Зазначається, що 11 травня Віталій Манасян звернувся до Київського окружного адміністративного суду з позовом до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, у якому висловив прохання визнати протиправним та скасувати наказ департаменту про звільнення та вимагає поновити його на посаді. Та у позовній заяві від 23 травня колишній правоохоронець вимагає від Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України стягнути на його користь середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Віталій Манасян у коментарі "Слідство.Інфо" зазначив, що присутнім на засіданнях не буде та вже видав довіреність адвокату.

"Я свою позицію виклав адвокату, не хочу туди навіть близько підходити. Дасть Бог, без мене це все минеться, мені не хочеться в це занурюватися. Насправді це дуже неприємно", — наголосив екскоп.

Такими діями Манасян прагне відновити своє ім’я у першу чергу.

"Мене звільнили незаконно. Чи хочу я там працювати? Ні. Але відновити своє ім’я, що я не негідник, який там хамив, грубіянив… Я не збираюся виправдовуватися, я все зроблю згідно із законом. Усі отримають заслужене покарання", — сказав він.

Видання додає, що перший позов суд розгляне за правилами загального позовного провадження без участі Манасяна, другий — за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

Нагадаємо, що 21 квітня у столичному ресторані "Goodwine" співробітник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Віталій Манасян та підприємець Максим Шкіль нібито посперечались через столик у закладі. Адже через помилкове подвійне бронювання на один столик претендували вони обидва. Конфлікту публічності надав Максим Шкіль. Він наголосив, що колишній правоохоронець Віталій Манасян реагував на зауваження працівників закладу погрозами та лайкою, а також погрожував бізнесмену. Уже через кілька годин після допису Шкіля, Манасяна звільнили. Та експравоохоронець наголошує, що відповідне рішення було ухвалено незалежно від службового розслідування, тому суд має розставити усі крапки над "і".

Раніше "Телеграф" зібрав інформацію, яка відома про Віталія Манасяна. Зокрема, його вже притягували до відповідальності за п'яне водіння, а його друга дружина нібито займається прибутковим бізнесом на Борщагівці.