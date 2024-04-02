"Порадував дружину" та отримав статтю: поліція Києва затримала чоловіка, який запустив салют на Печерську

У поліції розповіли, яке покарання загрожує хулігану

Поліція Києва викрила порушника, який запускав салюти у Печерському районі столиці. Чоловік раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців.

Подробиці розповіли у Нацполіції Києва. Правоохоронці також нагадали, що у період воєнного стану використання піротехніки заборонено.

Інцидент стався увечері 30 березня. Поліцейські зареєстрували скаргу киян та негайно прибули на місце події. Слідчо-оперативна група вилучила низку доказів, завдяки яким вдалося розшукати зловмисника. Ним виявився мешканець Києва 1983 року, котрий вже притягувався до кримінальної відповідальності.

За словами чоловіка, він запустив салют, щоб привітати дружину — вони відзначали річницю стосунків. У Печерському управлінні поліції завели кримінальне провадження за ч.1, ст.296 ККУ "Хуліганство". За вчинене чоловікові загрожує обмеження волі на строк до п’яти років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що салют запускали в Одесі. Чоловік встановив коробку з піротехнікою і швидко втік, щоб її не помітили камери спостереження.