Свіже повітря, харчування та оздоровлення: які дитячі табори відкриються влітку під Києвом

Усі заклади обладнані укриттями на випадок повітряної тривоги

З настанням літа кожен з батьків починає замислюватися про те, де ж організувати повноцінний відпочинок для своєї дитини. На допомогу можуть прийти оздоровчі заклади, адже табір — це найкраще місце, де діти можуть провести канікули з користю для свого здоров’я та розвитку.

Цього року на Київщині приймати гостей планує одразу кілька дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. У подібних літніх таборах діти перебувають під наглядом досвідчених вожатих, ходять на екскурсії, займаються спортом і проживають в комфортабельних номерах з усіма зручностями.

Про це "Телеграфу" розповіли у Департаменті освіти та науки Києва. Деталі у матеріалі: "Болгарія, Франція чи Карпати: скільки коштує оздоровити дитину влітку 2024 року".

Цього року на Київщині планують розпочати роботу одразу кілька дитячих оздоровчих закладів. Наприклад, вже розпочав роботу ДОЗ санаторного типу "Чайка" в Обухівському районі. Тут готові прийняти за одну зміну близько 460 осіб.

Також планується поновлення роботи комунального дитячого закладу оздоровлення та відпочинку Миронівської міської ради "Зоряний" та заміського закладу оздоровлення та відпочинку "Пролісок" (Обухівський район), які завершують питання з документами.

Варто зазначити, що всі три перелічені вище заклади обладнані укриттями на випадок повітряної тривоги.

Щоб отримати путівку на оздоровлення, дитина має бути старшою за сім років, але молодшою за 18 років. Діти, які потребують особливої уваги та підтримки, можуть оздоровитись за рахунок обласного бюджету.

Для цього батькам або опікунам слід звернутися до служби у справах дітей та сім’ї за місцем проживання та написати заяву на оздоровлення дитини/дітей.

До таких категорій відносяться діти-сироти, з інвалідністю, у складних життєвих обставинах, якщо один із батьків загинув або зник безвісти під час АТО тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де відпочити на Київському морі та скільки це може коштувати. Адже саме Київське море вважається ідеальним місцем для тих, хто прагне вирватися з міської метушні та насолодитися природою.