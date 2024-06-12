Росіяни вдарили по Київщині модернізованими ракетами: в чому їх загроза (фото)

Небезпечні припаси можу бути розкидані під Києвом

Під час нічної атаки 12 червня росіяни вдарили по Київщині ракетою Х-101 з касетною бойовою частиною. Наткнутися на небезпечні кульки можна неподалік столиці.

Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали. Ракети збили, але касети залишились розкидані біля Василькова, Глевахи та поруч.

ЗМІ пишуть, що така модифікація універсальна у своєму застосуванні, адже може вражати аеродромну та нафтопереробну інфраструктури. А от чи випустила Росія модернізовану ракету в серію, поки що невідомо.

Закликаємо громадян у жодному разі не чіпати касети та інші небезпечні знахідки. У разі виявлення необхідно терміново телефонувати за номером 101.

Касети ракети Х-101

Що відомо про Х-101

Х-101 – це стратегічна крилата ракета повітряного базування класу "повітря-земля", розроблена в Росії з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності.

Характеристики зброї

Носії: стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160.

Дальність польоту: до 5500 кілометрів (за даними з відкритих джерел).

Швидкість ракети: до 720 км/год;

Бойова частина: 960 кг (конвенційна) або ядерна.

Система наведення: інерційна з оптико-електронною корекцією та радіолокаційна головка самонаведення на кінцевій ділянці польоту.

Ракета Х-101 може змінювати цілі в польоті. За деякими даними, також зброя може уражати рухомі цілі.

Хвостова частина Х-101

Раніше "Телеграф" писав про наслідки атаки Росії на Київщину. Унаслідок падіння уламків спалахнула пожежа, є постраждалий.