Росіяни вдарили по Київщині модернізованими ракетами: в чому їх загроза (фото)
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Небезпечні припаси можу бути розкидані під Києвом
Під час нічної атаки 12 червня росіяни вдарили по Київщині ракетою Х-101 з касетною бойовою частиною. Наткнутися на небезпечні кульки можна неподалік столиці.
Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали. Ракети збили, але касети залишились розкидані біля Василькова, Глевахи та поруч.
ЗМІ пишуть, що така модифікація універсальна у своєму застосуванні, адже може вражати аеродромну та нафтопереробну інфраструктури. А от чи випустила Росія модернізовану ракету в серію, поки що невідомо.
Закликаємо громадян у жодному разі не чіпати касети та інші небезпечні знахідки. У разі виявлення необхідно терміново телефонувати за номером 101.
Що відомо про Х-101
Х-101 – це стратегічна крилата ракета повітряного базування класу "повітря-земля", розроблена в Росії з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності.
Характеристики зброї
Носії: стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160.
Дальність польоту: до 5500 кілометрів (за даними з відкритих джерел).
Швидкість ракети: до 720 км/год;
Бойова частина: 960 кг (конвенційна) або ядерна.
Система наведення: інерційна з оптико-електронною корекцією та радіолокаційна головка самонаведення на кінцевій ділянці польоту.
Ракета Х-101 може змінювати цілі в польоті. За деякими даними, також зброя може уражати рухомі цілі.
Раніше "Телеграф" писав про наслідки атаки Росії на Київщину. Унаслідок падіння уламків спалахнула пожежа, є постраждалий.