Россияне ударили по Киевщине модернизированными ракетами: в чем их угроза (фото)
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Опасные припасы могут быть разбросаны под Киевом
В ходе ночной атаки 12 июня россияне ударили по Киевщине ракетой Х-101 с кассетной боевой частью. Наткнуться на опасные шарики можно недалеко от столицы.
Об этом сообщают мониторинговые телеграмы-каналы. Ракеты сбили, но кассеты остались разбросаны возле Василькова, Глевахи и рядом.
СМИ пишут, что такая модификация универсальна в своем применении, ведь может поражать аэродромную и нефтеперерабатывающую инфраструктуру. А вот выпустила ли Россия модернизированную ракету в серию, пока неизвестно.
Призываем граждан ни в коем случае не трогать кассеты и другие опасные находки. При обнаружении необходимо срочно звонить по номеру 101.
Что известно о Х-101
Х-101 – это стратегическая крылатая ракета воздушного базирования класса "воздух-земля", разработанная в России с использованием технологий понижения радиолокационной заметности.
Характеристики оружия
Носители: стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.
Дальность полета: до 5500 км (по данным из открытых источников).
Скорость ракеты: до 720 км/ч;
Боевая часть: 960 кг (конвенционная) или ядерная.
Система наведения: инерционная с оптико-электронной коррекцией и радиолокационная головка самонаведения на конечном участке.
Ракета Х-101 может изменять цели в полете. По некоторым данным, также оружие может поражать движущиеся цели.
Ранее "Телеграф" писал о последствиях атаки России в Киевскую область. В результате падения обломков вспыхнул пожар, есть пострадавший.