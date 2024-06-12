Россияне ударили по Киевщине модернизированными ракетами: в чем их угроза (фото)

Опасные припасы могут быть разбросаны под Киевом

В ходе ночной атаки 12 июня россияне ударили по Киевщине ракетой Х-101 с кассетной боевой частью. Наткнуться на опасные шарики можно недалеко от столицы.

Об этом сообщают мониторинговые телеграмы-каналы. Ракеты сбили, но кассеты остались разбросаны возле Василькова, Глевахи и рядом.

СМИ пишут, что такая модификация универсальна в своем применении, ведь может поражать аэродромную и нефтеперерабатывающую инфраструктуру. А вот выпустила ли Россия модернизированную ракету в серию, пока неизвестно.

Призываем граждан ни в коем случае не трогать кассеты и другие опасные находки. При обнаружении необходимо срочно звонить по номеру 101.

Кассеты ракеты Х-101

Что известно о Х-101

Х-101 – это стратегическая крылатая ракета воздушного базирования класса "воздух-земля", разработанная в России с использованием технологий понижения радиолокационной заметности.

Характеристики оружия

Носители: стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

Дальность полета: до 5500 км (по данным из открытых источников).

Скорость ракеты: до 720 км/ч;

Боевая часть: 960 кг (конвенционная) или ядерная.

Система наведения: инерционная с оптико-электронной коррекцией и радиолокационная головка самонаведения на конечном участке.

Ракета Х-101 может изменять цели в полете. По некоторым данным, также оружие может поражать движущиеся цели.

Хвостовая часть Х-101

Ранее "Телеграф" писал о последствиях атаки России в Киевскую область. В результате падения обломков вспыхнул пожар, есть пострадавший.