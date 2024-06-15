Влада Києва пояснила причину "потопу" у центрі столиці і звернулася до водіїв

Обмежено рух по вулиці Антоновича

У суботу, 15 червня, столицю України накрила сильна злива, яка підтопила та наробила лиха місті. Проте у міській адміністрації пояснили, чому в Києві не виходить приборкати негоду.

За словами Київської міської державної адміністрації (КМДА), комунальні служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди. Проте наразі деякі вулиці столиці буквально перетворились на ріки.

"Система дощової каналізації не може одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів", — пише КМДА.

Зазначається, що гідрослужби "Київавтодору" усувають підтоплення на кількох вулицях Голосіївського, Дарницького, Деснянського і Дніпровського районів. Також чергують на місцях можливих підтоплень.

Попри старанну роботу комунальників вже з'явились перші значні пошкодження асфальтного покриття, зокрема на перехресті вулиць Антоновича та Фізкультури. Наразі рух транспорту перекрито.

"На вказаній ділянці дороги працюють патрульні та спеціальні служби. Обʼїзд транспорту здійснюється вулицею Великою Васильківською", — йдеться у повідомлені.

Зауважимо, що зірвано асфальт біля станції метро Олімпійська через сильний потік води.

У мережі також повідомляють, що на бульварі Миколи Міхновського авто провалилось під асфальт.

КМДА закликала водіїв бути уважними на дорогах, а по можливості взагалі обмежити рух на транспорті.

Раніше "Телеграф" писав, що у суботу, 8 червня, у Дніпрі після сильної зливи затопило цілі вулиці. На відео, які ширяться мережею, помітно, як автівки "пливуть" по дорогах, намагаючись виїхати з затоплених частин вулиць.