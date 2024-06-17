В Киеве на одной из станций метро заметили крыс: видео

Видео попало в соцсети

В киевском метрополитене пассажиры заметили крыс. Очевидцы не отметили, на какой именно станции метро это произошло.

Записью поединка грызунов поделились читатели местного телеграм-канала "Киев Инфо". На кадрах видно, что две крысы бегут по пути, не боясь прибывающего на станцию поезда.

Животные в ожесточенной борьбе не могут поделить добытое. Грызуны борются за кусок какого-то материала (на видео тяжело рассмотреть, чего именно).

Так, запись появилась в сети в понедельник, 17 июня. На одной из станций киевского метрополитена горожане увидели двух крыс, которые бегут по рейсам. Не испугало животных даже то, что приближался поезд.

Напомним, недавно в Киеве подтопило станцию метро "Олимпийская". Видео с места потопа попало в сеть.

На кадрах видно, что вода течет с потолка, создавая проходящим людям "нежелательный душ". Предварительно причиной подтопления на станции стал прорыв трубы.

Впоследствии на место прибыли соответствующие службы, чтобы устранить проблему. Подручными средствами они пытались дать людям возможность пройти к подземке.

Ранее "Телеграф" писал, что непогода наделала беды в Киеве. Улицы столицы превратились в озера и реки, по которым не могут продвинуться автомобили.