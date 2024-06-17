В Киеве на одной из станций метро заметили крыс: видео
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Видео попало в соцсети
В киевском метрополитене пассажиры заметили крыс. Очевидцы не отметили, на какой именно станции метро это произошло.
Записью поединка грызунов поделились читатели местного телеграм-канала "Киев Инфо". На кадрах видно, что две крысы бегут по пути, не боясь прибывающего на станцию поезда.
Животные в ожесточенной борьбе не могут поделить добытое. Грызуны борются за кусок какого-то материала (на видео тяжело рассмотреть, чего именно).
Так, запись появилась в сети в понедельник, 17 июня. На одной из станций киевского метрополитена горожане увидели двух крыс, которые бегут по рейсам. Не испугало животных даже то, что приближался поезд.
Напомним, недавно в Киеве подтопило станцию метро "Олимпийская". Видео с места потопа попало в сеть.
На кадрах видно, что вода течет с потолка, создавая проходящим людям "нежелательный душ". Предварительно причиной подтопления на станции стал прорыв трубы.
Впоследствии на место прибыли соответствующие службы, чтобы устранить проблему. Подручными средствами они пытались дать людям возможность пройти к подземке.
Ранее "Телеграф" писал, что непогода наделала беды в Киеве. Улицы столицы превратились в озера и реки, по которым не могут продвинуться автомобили.