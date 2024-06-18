Долар "поплив": скільки коштує валюта в обмінниках Києва

Українська гривня поступово зміцнюється

На валютному ринку ситуація стабілізувалася. Долар повільно падає і вже спустився нижче 41 гривні.

Євро теж дешевшає. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 18 червня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 40,64 грн

Євро (EUR): 43,53 грн

Злотий (PLN): 9,98 грн

Канадський долар (CAD): 29,56 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,55 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 40,94 грн

Євро (EUR): 44,17 грн

Злотий (PLN): 10,14 грн

Канадський долар (CAD): 29,80 грн

Швейцарський франк (CHF): 46,04 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 40,55 грн — продаж 41,07 грн

Євро (EUR): купівля 43,45 грн — продаж 44,22 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за минулу добу впав на десяток копійок.

Купівля: 40,90 грн

Продаж: 40,99 грн

Раніше "Телеграф" писав, у яких межах очікується курс долара на цьому тижні. Американська валюта не стоятиме на місці.