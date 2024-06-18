Долар "поплив": скільки коштує валюта в обмінниках Києва
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Українська гривня поступово зміцнюється
На валютному ринку ситуація стабілізувалася. Долар повільно падає і вже спустився нижче 41 гривні.
Євро теж дешевшає. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 18 червня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 40,64 грн
Євро (EUR): 43,53 грн
Злотий (PLN): 9,98 грн
Канадський долар (CAD): 29,56 грн
Швейцарський франк (CHF): 45,55 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 40,94 грн
Євро (EUR): 44,17 грн
Злотий (PLN): 10,14 грн
Канадський долар (CAD): 29,80 грн
Швейцарський франк (CHF): 46,04 грн
Курс у банках
Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.
Долар США (USD): купівля 40,55 грн — продаж 41,07 грн
Євро (EUR): купівля 43,45 грн — продаж 44,22 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за минулу добу впав на десяток копійок.
Купівля: 40,90 грн
Продаж: 40,99 грн
Раніше "Телеграф" писав, у яких межах очікується курс долара на цьому тижні. Американська валюта не стоятиме на місці.