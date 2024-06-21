Інфраструктурний колапс: експерт розповіла, що не так з мостами та підземкою у Києві

"Це наслідок бездіяльності останніх 30 років", Мінюкова

Інфраструктура української столиці перебуває у критичному стані. Влада не вживає жодних заходів для її виведення з аварійного режиму.

Так вважає блогерка та спеціалістка з мостів Анна Мінюкова. За її словами, те, що зараз відбувається з інфраструктурою — це наслідок бездіяльності останніх 30 років.

Вона підкреслює, що некомпетентність та байдужість керівництва департаменту транспортної інфраструктури КМДА лише посилюють ситуацію.

"Директором департаменту не ведеться жодної роботи з планування та розстановки пріоритетів, залучення міжнародного фінансування, створення конкуренції ринку та антикорупційного контролю", – зазначає експертка.

Мінюкова вважає, що провал сходових прольотів, екстрене закриття метро на ремонт, невиконання підрядниками гарантійних зобов'язань – все це сприймається керівництвом департаменту як рутинні події, що не потребують рішучих дій.

"Більше того — до всіх надзвичайних подій, які траплялись у сфері його підпорядкування (екстрене закриття метро на ремонт, провал сходових прольотів, невиконання підрядниками гарантійних зобов’язань тощо) він ставиться не як до чогось надзвичайного, а як до рутинної історії", — пише вона.

Міст на проспекті Повітряних Сил

Експертка зазначає, що немає чіткої програми розвитку транспортної інфраструктури. Єдина міська цільова програма, МЦП транспорт, досі не затверджена і не фінансується. Також Мінюкова нагадала про неефективність роботи державних інституцій.

"Чим закінчилась робота комісії РНБО щодо обстеження усіх мостів? Піаром і фото. Жодних планів, програм, виділення пріоритетів та фінансування не відбулось. Крім того, державний інститут, який займається обстеженням не має достатнього фінансування для своєї роботи", — зазначає експертка.

Мінюкова наголошує, що інфраструктура Києва може і повинна розвиватися внаслідок обʼєднаних зусиль — міста і держави. Потрібна програма та рішучі дії, щоб врятувати інфраструктуру, збудовану ще за часів СРСР, від остаточного руйнування.

"А коли єдина мета держави — задушити місто кримінальними провадженнями, то нічого хорошого, звісно, не відбуватиметься", – підсумовує експертка.

У коментарях почалася дискусія під дописом Мінюкової. Користувачі мережі іронічно жартують про бюджет міста, яка постійно не вистачає.

Розмова зайшла про керівників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Також читачі згадали про нові розв'язки в Києві, зокрема на вулиці Богатирська.

Раніше "Телеграф" писав, що експерти висловили свою думку з приводу обвалу шляхопроводу на проспекті Повітряних сил. Вони вважають, що понад 60% мостів у Києві — аварійні.