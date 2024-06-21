У Києві надовго перекриють важливу магістраль: причина, карта

Обмежать рух у першій та частково другій смугах

У п'ятницю, 21 червня, у Києві буде частково обмежений рух транспорту на Північному мосту через річку Дніпро. Обмеження будуть діяти півтора місяця.

Про це повідомляє КК "Київавтодор". Рух перекриють о 12:00 21 червня і до 00:00 10 серпня.

Обмеження торкнуться першої та частково другої смуги у напрямку з лівого на правий берег. Причиною перекриття стала необхідність виконання робіт з поточного ремонту.

Також 21 червня з 08:00 до 17:00 на вулиці Естонська будуть проводитися роботи з облаштування верхнього шару покриття проїзної частини. Діятиме тимчасове обмеження руху транспорту, а саме в межах від вулиці Мрії до вулиці Данила Щербаківського (Шевченківський район).

Нагадуємо, що на вулиці Новопольовій теж 21 червня буде обмежено рух транспорту через проведення робіт з ремонту дорожнього покриття. Обмеження діятимуть на ділянці від вулиці Пост-Волинської до вулиці Олекси Гірника (Солом'янський район).

"Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності. Киян просять враховувати цю інформацію під час планування поїздки.

Раніше "Телеграф" писав, у Києві на кілька днів обмежать рух по жвавій вулиці. Тут фахівці проводитимуть масштабні ремонтні роботи. Мешканців та гостей столиці просять уважно поставитися до цієї інформації та заздалегідь планувати свій маршрут.