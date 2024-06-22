Дощ не врятує ситуацію: коли Київ накриє пекельна спека в понад 30 градусів

Вночі буде +20 °С

Літня спека накриє Україну вже цими вихідними, 22-23 червня, але це не стосується Києва, де термометр покаже більше +27-25 °С. Проте жара все ж прийде до столиці вже в кінці місяця.

Синоптики прогнозують, що середньодобова температура 30 червня та 01 липня становитиме до +32 °С.

Останній день червня в столиці буде похмурим, але спекотним. Вдень показник термометра коливатиметься від +22 до 31°С. Вночі повітря охолоне до +19°С. Опадів не прогнозується, швидкість вітру становитиме 3 м\с.

Водночас не усі портали погоди прогнозують на неділю, 30 червня, похмуру погоду. За даними sinoptik.ua, весь день в Києві буде сонячно з помірною хмарністю.

Також спекотна погода протримається у Києві і 1 липня, адже вдень повітря прогріється від+24 до 32°С. Вночі ж буде прохолодніше до +20 °С. За даними Meteofor, в цей день у столиці можлива гроза після обіду, яка до вечора закінчиться. Пориви вітру в перший день липня становитимуть 5-6 м\с.

А от sinoptik.ua прогнозує, що понеділок, 1 липня пройде без дощів, лише з помірною хмарністю та спекою.

Раніше "Телеграф" писав, коли столиці знову готуватись до дощів та хмарності.