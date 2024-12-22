Директори непрацюючих аеропортів в Україні одержують мільйони гривень зарплати (інфографіка)

Зарплати отримують навіть директори аеропортів, які були зруйновані російською армією

Повітряний простір України закрито з 24 лютого 2022 року, коли Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення до нашої країни. Проте директори цивільних аеропортів продовжують отримувати зарплату — це стосується навіть тих аеропортів, які були знищені російськими ракетними та дроновими ударами.

Про це повідомляє портал "Слово і діло". Журналісти проаналізували декларації директорів та з’ясували, яка зарплата була у директорів у 2022 та 2023 роках.

Деякі суми виплат перевищують мільйони гривень.

Наприклад, генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Олександр Дубревський у 2022 році задекларував зарплату трохи більш як 4 мільйонів гривень, а у 2023 році — 3 мільйони 788 тисяч гривень.

Директор аеропорту "Київ" (Жуляни) Олександр Нестеренко у декларації за 2022 рік зазначив, що заробив 693,2 тис. гривень, а у 2023 році — 652,1 тис. гривень. Виконувач обов’язків директора аеропорту Запоріжжя Олександр Коняхін отримав у 2022 році 1 мільйон 64,2 тисячі гривень зарплати, а у 2023 році — 1 мільйон 73,4 тисячі гривень.

Директор аеропорту Львова Тетяна Романовська заробила 906 тисяч гривень у 2022 році та 872,8 тисяч гривень – у 2023 році.

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