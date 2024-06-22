Дождь не спасет ситуацию: когда Киев накроет адская жара более 30 градусов

Ночью будет +20 °С

Летняя жара накроет Украину уже в эти выходные, 22-23 июня, но это не касается Киева, где термометр покажет не больше +27-25 °С. Однако жара все-таки придет в столицу уже в конце месяца.

Синоптики прогнозируют, что среднесуточная температура 30 июня и 01 июля составит до +32 °С.

Последний день июня в столице будет пасмурным, но жарким. Днем показатель термометра будет колебаться от +22 до 31°С. Ночью воздух охладится до +19°С. Осадков не прогнозируется, скорость ветра составит 3 м\с.

В то же время, не все порталы погоды прогнозируют на воскресенье, 30 июня, пасмурную погоду. По данным sinoptik.ua, целый день в Киеве будет солнечно с умеренной облачностью.

Также жаркая погода продержится в Киеве и 1 июля, ведь днем воздух прогреется от +24 до +32°С. Ночью же будет прохладнее до +20 °С. По данным Meteofor, в этот день в столице возможна гроза после обеда, которая к вечеру закончится. Порывы ветра в первый день июля составят 5-6 м\с.

А вот sinoptik.ua прогнозирует, что понедельник, 1 июля, пройдет без дождей, только с умеренной облачностью и жарой.

Ранее "Телеграф" писал, когда столице снова готовится к дождям и облачности.