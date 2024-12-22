"Не могли поцілити": в одеському зоопарку спробували виправдатись за вбивство леопарда

Тварину змушені були ліквідувати, пояснив директор зоопарку

Керівництво Одеського зоопарку розповіло подробиці інциденту з леопардом, який напав на працівника установи. За словами директора, спроби знешкодити тварину за допомогою транквілізатора були неможливими через ризик втечі за межі території та те, що леопард дуже швидко пересувався.

Директор Одеського зоопарку Ігор Біляков в етері телеканалу "Київ24" повідомив, що ситуація розвивалася блискавично. Леопард перебував поза вольєром, постійно змінював локацію та рухався з великою швидкістю. Це унеможливило прицільне влучання транквілізатором.

"Існувала реальна загроза того, що хижак міг перестрибнути через огорожу. Звідти до ринку "Привоз" — лише кілька стрибків. Наслідки могли бути катастрофічними", — наголосив Біляков.

Де розташований ринок "Привоз" та зоопарк в Одесі

Правоохоронці, які прибули на місце події, виявили, що у смертельній небезпеці опинилися одразу двоє працівників зоопарку — поранений та його колега, який намагався надати допомогу. Другий співробітник фактично потрапив у пастку, оскільки леопард продовжував поводитись агресивно.

Саме тому поліція ухвалила рішення про застосування зброї після оцінки всіх ризиків, каже директор.

Раніше "Телеграф" уже писав, що у Мережі розлючені тим, що леопарда не знешкодили за допомогою транквілізатора, а вбили.