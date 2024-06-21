В Україну йде спека, але з сюрпризом: якою буде погода на вихідних

Синоптики озвучили прогноз погоди на 22 та 23 червня.

Найближчими вихідними в Україні буде спекотна погода, прийде невелике потепління, але разом з тим пройдуть і дощі. Опади очікуються і в один і другий день у різних частинах країни.

Про це повідомляє сайт "Укргідрометцентру". За прогнозами синоптиків, температура повітря в деяких областях сягатиме вдень до +33 градусів.

Найтеплішим днем стане неділя. Проте вночі температура повітря у вихідні може падати до +13 градусів.

У суботу, 22 червня, західні області накриють дощі. При цьому температура повітря триматиметься на рівні +31…32 градусів. У східній та північній частинах стовпчики термометрів піднімуться до +27 градусів. У центральній та південній частинах буде до +30 градусів та без опадів.

23 червня до частини областей прийде потепління — у центральній, південній та східній областях температура повітря підійматиметься від +30 до +33 градусів. У західних та північних — до +27. Опади в цей день очікуються на всій території України, крім південних областей.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", коли в Україну знову повернеться спекотна погода.