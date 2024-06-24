Курс долара коливається: скільки коштує валюта в київських обмінниках

Українська гривня намагається зміцнитися

Курс долара повільно опускається, але ще не впав нижче 40 гривень. Ситуація розвивається згідно з режимом "керованої гнучкості".

Євро теж дешевшає, за вихідні втратив понад 20 копійок. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 24 червня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 40,44 грн

Євро (EUR): 43,23 грн

Злотий (PLN): 10,00 грн

Канадський долар (CAD): 29,54 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,32 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 40,80 грн

Євро (EUR): 43,94 грн

Злотий (PLN): 10,11 грн

Канадський долар (CAD): 29,67 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,66 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 40,37 грн — продаж 40,88 грн

Євро (EUR): купівля 43,33 грн — продаж 44,06 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за вихідні впав на декілька копійок.

Купівля: 40,76 грн

Продаж: 40,84 грн

Раніше "Телеграф" писав, чи підскочить долар до 42 гривні до кінця року. Прогноз погіршився через деякі причини, наприклад негативні настрої населення щодо підвищення тарифів на світло та сезонне зменшення експорту сільгосппродукції.