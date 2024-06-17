Туалет за 3,5 мільйони гривень: у київській поліції оголосили тендер на ремонт

Ремонтні роботи мають виконати вже цього року

Головне управління Національної поліції у місті Києві оголосило тендер на ремонт санвузлів у головному відділенні. На роботи готові виділити 3 мільйони 686 тисяч гривень.

За ці кошти буде проведено капітальний ремонт санвузлів на шести поверхах будівлі Нацполіції. Про це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель "Prozorro".

Тендерна пропозиція

До переліку будівельних робіт входить монтаж, демонтаж тинькування, облицювання та стяжки, встановлення гіпсокартону, прокладання трубопроводів, встановлення сантехніки, вентиляції, електрообладнання та опалювальних систем. Також транспортування сміття та матеріалів.

Частина запланованих робіт

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 22 червня. Аукціон заплановано на 24 червня.

Переможець тендеру повинен буде завершити роботи до 1 листопада 2024 року. Адреса місця ремонту вулиця Володимирська, 15.

Термін виконання робіт

Нагадуємо, у Софіївській Борщагівці під Києвом хочуть збудувати школу майже за 422 мільйонів гривень. Це найдорожча школа в Україні, яка будуватиметься за державні кошти.

Значна частина фінансування буде забезпечена субвенціями з держбюджету, оскільки Борщагівська громада не має таких коштів. Планують побудувати загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів зі спортивною спорудою до кінця 2026 року.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві під час війни вирішили відремонтувати закритий Південний міст. На роботи виділять майже 100 мільйонів гривень.