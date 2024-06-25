З бронею від мобілізації та без досвіду роботи: у Києві пропонують цікаві вакансії

Кандидати можуть розраховувати на високу зарплатню

Сьогодні у Києві спостерігається активізація ринку праці. В умовах посиленої мобілізації зростає попит на вакансії, які передбачають бронювання.

Військовозобов'язані мають можливість отримати роботу навіть без досвіду. "Телеграф" розглянув популярні вакансії.

У Києві шукають кухаря на АЗК. В обов'язки входить приготування фірмових страв та напоїв кафе, забезпечення чистоти. якісне обслуговування гостей відповідно до корпоративних стандартів компанії та активні продажі продукції, допомога гостям у виборі.

Роботодавець пропонує позмінний графік роботи з погодинною оплатою праці. Також компанія обіцяє працівнику бронь від мобілізації.

Вакансії можна переглянути за посиланнями — кухар.

Із зарплатою 28 тисяч гривень та бронюванням пропонують вакансію охоронця. Шукають кандидатів навіть без досвіду роботи.

Графік роботи подобовий 3/3. Також забезпечують співробітників триразовим харчуванням під час робочої зміни.

В обов'язки входить: спостереження за будинком та прилеглою територією по відеокамерах та моніторам; контроль периметра будинку та вчасна реакція на будь-які підозрілі або небажані події, включаючи вторгнення на територію або порушення безпеки.

Однак кандидат повинен мати відмінну фізичну форму та здатність ефективно реагувати на стресові ситуації та діяти відповідно до встановлених правил.

Вакансії можна переглянути за посиланнями — охоронець.

У Києві пропонують вакансію фахівця call-центру. В компанії обіцяють бронь від мобілізації та конкурентний рівень оплати.

Обов'язки:

консультування клієнтів по телефону;

реєстрація звернень в корпоративних базах даних.

Кандидат повинен вільно володіти українською та мати грамотну мову, чітку дикцію. А також бути впевненим користувачем ПК.

Вакансії можна переглянути за посиланнями — фахівець call-центру.

На Борщагівку шукають складальника меблів. Працівнику пропонують бронювання та гідну заробітну плату, яка виплачується без затримок. Заробити можна до 32 тисяч гривень за місяць.

Графік роботи 5/2, субота та неділя — вихідні. В обов'язки входить ведення ділянки виготовлення та складання каркасів, корпусних меблів.

Вакансії можна переглянути за посиланнями — складальник меблів.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві пропонують цікаві вакансії з бронею від мобілізації та зарплатою від 40 тисяч гривень. Обов’язкова умова — офіційне працевлаштування.