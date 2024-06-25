Графіки відключень у Києві: в ДТЕК розповіли, коли та скільки не буде світла 25 червня

Киян закликають економити електрику

У вівторок, 25 червня, у Києві та області застосовуватимуть погодинні графіки відключень світла. Діятимуть вони впродовж всієї доби.

Тобто, світло вимикатимуть з 00:00 до 24:00. Про це повідомила компанія ДТЕК.

"За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", — йдеться у повідомленні.

З 12:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Це значить, що відключення можливе і в "сірих" зонах.

Причиною значного дефіциту стало зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак.

Енергетики закликають українців споживати світло економно. Щоб зменшити навантаження на енергосистему використовуйте енергомісткі прилади не в пікові години з 17:00 до 00:00, а вдень.

Нагадуємо, що графік відключень можна знайти на сайті ДТЕК. Для цього потрібно:

Перейти на сайт ДТЕК.

Вибрати пункт "Відсутня електроенергія".

Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Раніше "Телеграф" писав, що в Yasno розповіли, скільки годин українці сидітимуть без світла взимку. До початку опалювального сезону, навіть теоретично, неможливо поновити всю знищену теплову генерацію.