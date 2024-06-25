Новая система распределения электроэнергии: произойдут ли изменения для Киева

В последние несколько недель система уже отрабатывалась

С 24 июня в Украине введена новая система распределения лимитов потребления электроэнергии между областями. Это означает, что Киев, который сталкивается с самыми строгими графиками отключений, должен страдать менее сопоставимо с остальными регионами.

Как пояснил энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН, ранее электричество распределялось только по количеству потребителей. Это приводило к тому, что в Киеве, где сосредоточена значительная часть критических объектов, горожане получали меньше электроэнергии.

Согласно новому правительственному постановлению, при распределении лимитов теперь учитываются разные категории потребителей. То есть на критическую инфраструктуру, органы власти, другие важные учреждения выделяется отдельная квота электричества, а на бытовых потребителей и хозяйствующих субъектов – другая.

"Если в Киеве такая доля значительно больше, потому что работают правительственные структуры и все, что с этим связано, то в каком-то регионе бытовым потребителям и хозяйствующим субъектам оставалось больше электрической энергии, и у них меньше были перерывы в энергоснабжении. Так вот, сейчас выделено защищенных потребителей. На них отдельно выделяется электрическая энергия, а на всех остальных — отдельно. Поэтому это позволяет более равномерно распределять электрику по потребителям и избегать ситуации, когда, например, киевляне становились заложниками наличия в Киеве большого количества правительственных учреждений", — рассказывает Рябцев.

Эксперт также отметил, что система перераспределения лимитов внедрялась за последние несколько недель, поэтому значительных изменений в ближайшее время киевляне не почувствуют.

"Эта система уже отрабатывалась в последние несколько недель. Уже после принятия решения Кабмином эти изменения были введены операторами системы передачи и системы распределения. Поэтому ни сегодня, ни завтра новых изменений не произойдет. Потому что эти изменения уже произошли", — отметил Рябцев.

Напомним, гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко рассказывал, что к началу отопительного сезона, даже теоретически, невозможно восстановить всю уничтоженную тепловую генерацию. При бесперебойном питании объектов критической инфраструктуры, вроде больниц или коммунальных предприятий, украинцам стоит готовиться к тому, что света зимой не будет по 12 часов. При этом если россияне продолжат целить в энергообъекты, а если зима будет морозной, света может не быть и по 15-17 часов.

Ранее "Телеграф" писал, что в Укрэнерго объяснили, что означают объемы утраченных мощностей. По словам специалистов, имеющиеся отключения света — "малейшее зло".