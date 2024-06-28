"Для мільйонів Україна — на першому місці": Зеленський потужно привітав із Днем Конституції (відео)

Він їде до Брюсселя

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем Конституції. Він записав вітальне відео дорогою з Києва у Брюссель, у Львові.

"І зараз я тут у час історичного рішення про перемовини щодо вступу України в ЄС. Зараз ми на шляху до Європи в усіх сенсах цього слова. Вся наша Україна долає непросту дорогу. Коли багато пройдено, але чимало попереду. Коли не можна зупинитись, або звернути не туди. Коли мусимо дійти. Коли маємо успішно пройти цей шлях — шлях України до Європи", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що цей шлях розпочався навіть не у 1991 році — його долали різні покоління які боролись за самостійну європейську Україну. Цей шлях, наголосив президент, сповнений випробувань та перешкод.

"Перше слово першої статті нашої Конституції — Україна. Із перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці. Всі хто думав у першу чергу не про себе, хто розуміє, що у часи війни на перший план входить ключовий обов'язок. 17-та стаття Конституції, захист України — це найважливіші функції держави і справа всього українського народу. Відданість цьому щодня доводять мільйони українців. Герої на передовій і ті, хто важко працює для зміцнення держави. Українці, які змінили своє життя, змінили свою професію, але не змінили свій вибір на користь свободи, України, Європи. З Днем Конституції, дорогі громадяни!", — додав президент.

Як розповідав "Телеграф", Європейська комісія 7 червня рекомендувала розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу вже цього місяця, тобто до того, як Угорщина розпочне головування у Раді ЄС у липні. Київ виконав попередні умови.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що після того, як Україна завершить переговори про вступ до Європейського Союзу, країні залишиться тільки три кроки до того, щоб реально стати членом блоку. Вступ України до ЄС стане для всієї Європи подією глобального значення.