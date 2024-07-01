"Треба запасатись всім, чим можна": українцям наполегливо радять готуватись до важкої зими

Відштовхуватись потрібно від песимістичного сценарію

Прийдешня зима очікується найскладнішою за всю історію війни, яку Росія веде проти України. Тому, виходячи з цього песимістичного сценарію, українцям потрібно добре підготуватись, зокрема розраховувати на власні сили, — один з варіантів доєднатись до проєктів по резервному живленню багатоповерхівок.

Закликав громадян України до більш змістовного підходу колишній перший заступник секретаря РНБО Степан Гавриш в ефірі Новини.Live. За його словами, не варто сподіватись на оптимістичний варіант розвитку подій.

І річ не в тім, що комунальні підприємства та влада не зможуть забезпечити українців теплом та водою, коли не буде світла, бо не хочуть. Адже ресурси достатньо обмежені, тому потрібно зменшити власну залежність від централізованого постачання комунальних послуг.

"Потрібно зробити все, щоб мінімізувати залежність від централізованого постачання комунальних послуг: світла, тепла і води… Треба запасатись всім, чим можна, і розуміти, що цей 2025 рік, а особливо зима, буде найскладнішою в історії війни", — сказав Гавриш.

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