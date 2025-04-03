"Так тривати не може": у Білому домі висунули серйозне звинувачення Ізраїлю

При цьому Ізраїль поспіхом скасував усі мита на американські товари, але вже не допомогло

У Білому домі звинуватили Ізраїль у нібито крадіжці американської інтелектуальної власності. Також там зазначили, що мита проти Ізраїлю, які впровадив президент США Дональд Трамп у рамках свого "Дня Визволення", викликані тим, що країна нібито 50 років не скасовувала мита проти товарів США.

Про це заявив представник Білого дому на брифінгу для американської преси. Таким чином він пояснив, чому в указі Трампа говориться про мита на увесь експорт з Ізраїлю.

"Ізраїль викрав значну кількість інтелектуальної власності США у фармацевтичному секторі. Так тривати не може… Ізраїль давно обіцяв знизити свої мита — і ми чекали майже 50 років, поки це станеться", – сказав він.

Найсмішніше те, що 2 квітня премʼєр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньяху заявив, що країна поспіхом скасовує усі мита на американську продукцію. За його словами, це робиться заради зміцнення звʼязків із США

"Сьогодні ми скасували всі митні збори, що стягувалися з товарів зі США, найбільшого торгового партнера Ізраїлю. Скасування митних зборів на американські товари є додатковим кроком у політиці, яку мої уряди проводили протягом десятиліття, відкриваючи ринок для конкуренції, вносячи різноманітність в економіку і знижуючи вартість життя", – повідомив він.

Проте схоже, що скасування мит Ізраїлем жодним чином не вплинуло на дії Білого дому. Згідно з указом Трампа, на товари з Ізраїлю вводиться мито у розмірі 17%. Додамо, що Ізраїль – найближчий союзник США на Близькому Сході, і незрозуміло, наскільки розумно було б завдавати йому економічного удару на тлі можливої війни проти Ірану.

Зазначимо, що нові мита США викликали хвилю занепокоєння не лише у великих гравців, як Китай, ЄС чи Велика Британія — вони можуть серйозно вплинути на всю світову економіку. Щодо України, то проблеми будуть не тільки в торгівлі з Америкою. Світова торгівельна війна зменшить попит на українські товари в усьому світі. А оскільки експорт становить майже 40% українського ВВП, це сильно вдарить по економіці країни.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив "День Визволення США", що мало на увазі запровадження нових торгових мит проти всіх країн. Під удар потрапила автомобільна промисловість, а також пиво, пивні банки та продукція з алюмінію. Згідно з повідомленнями у Федеральному реєстрі, тарифні коди вказують на те, що пиво та металева тара об’ємом до 20 літрів піддаватимуться 25% митам на ввезення. Однак у списку немає згадки пива у скляних пляшках. Вважається, що ці заходи набудуть чинності ввечері у п’ятницю, 4 квітня.