Нардепам видали з держбюджету мільйони гривень на оренду житла у Києві: хто отримав найбільше

Середній розмір компенсації приблизно 20 тис. грн

У квітні-травні депутати Верховної Ради України отримали значну компенсацію з держбюджету за оренду житла у Києві. Мова ведеться про суму в 4,6 млн гривень.

Про це свідчать дані на сайті парламенту та опублікований список компенсації народним обранцям. За підрахунками, розмір середньої нарахованої депутату за місяць компенсації становить 20 150 гривень.

Водночас, за даними оприлюдненого списку депутатів, яким у квітні компенсували вартість за оренду житла або оренду готельного номера з держбюджету становила 2 340 350 гривень.

Зазначається, що здебільшого депутати у березні отримували компенсацію за проживання в орендованому житлі.

Найбільшу компенсацію за січень-березень отримали депутати від фракції "Слуга народу" Михайло Ананченко та Андрій Богданець – по 59 150 гривень.

За травень 108 депутатам Раді компенсували оренду житла або оренду готельного номера на суму 2 289 350 гривень. Водночас середній розмір компенсації, нарахованої депутату за місяць, становить 19 500 гривень.

Найбільшу суму виплати за січень-квітень отримала депутатка від фракції "Слуга народу" Юлія Яцик – 78 650 гривень.

Зауважимо, що у поточному місяці депутати отримували компенсацію за минулий, тобто у травні з держбюджету виділяли кошти на оплату оренди житла у квітні.

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