Свинина по 220, курятина за 140: на прилавках Києва падають ціни

Ще дешевшими стали яйця

На столичному ринку подешевшали деякі види м'яса. Також у ціні падають популярні ягоди — малина та вишня.

Яйця опустилися ще на декілька гривень, а на овочі тримаються стабільні ціни. "Телеграф" розглянув актуальні ціни на ринку Столичному.

Ціни на м'ясо

Свинина

Середня ціна на вирізку 225 грн за кг. Ошийок свинини пропонують по 220 грн за кілограм. Задня частина по 140 грн/кг.

Ребра продають по 185 грн за кг, а рульку по 60. Середня ціна на сало на 135 грн за кг.

М'ясо птиці

Курячі крила продають по 70 грн за кг, стегна по 110 грн за кг. Філе пропонують майже по 140 грн/кг.

Тушка курки в середньому коштує 80 грн за кг. Тушка домашньої курки — 102 грн за кг.

Середня ціна на тушку індички 120 грн за кг. Філе продають за 195 грн/кг. Стегно по 190 грн за кг, а гомілка коштує 100 грн/кг.

Тушку домашньої качки можна придбати за 149 грн за кг.

Яловичина

Найдорожча вирізка яловичини — 700 грн за кг. Биток продають по 370 грн за кг.

М'якуш із задньої частини пропонують по 270 грн/кг. М'ясо з шиї коштує 220 грн за кг. Ребра продають по 145 грн/кг.

Баранина

М'якуш з лопатки барана пропонують по 290 грн за кг. Баранина корейка в середньому коштує 400 грн/кг.

Ціна ошийка 180 грн за кг. Задню ногу на кості продають по 250 грн/кг, а ребро по 160 грн/кг.

Ціни на овочі

Середня ціна на картоплю 17 грн за кг. Молоду картоплю продають по 30 грн/кг.

Кабачки по 35 грн/кг, а баклажани по 90. Цибулю продають по 20 грн за кг.

Морква коштує 22 грн/кг, а молода близько 50 грн/кг.

Капусту продають по 7 грн/кг, пекінську по 45 грн/кг. Буряк можна купити за 20-25 грн/кг.

Редиска по 30 грн за кг. Огірки продають по 50 грн/кг. Помідори червоні в середньому коштують 70 грн/кг, рожеві по 80 грн. Жовті помідори продають по 90 грн/кг.

Свіжий перець можна купити по 160-170 грн за кг. Часник молодий коштує 150-170 грн за кг. Також можна придбати зелений горох по 80 грн/кг.

Ціни на фрукти

Яблука продають в середньому по 30 грн за кг. Грушу пропонують по 75 грн/кг.

Персики й нектарини коштують близько 100-105 грн кг. Абрикоси українські по 50-70 грн/кг.

Середня ціна апельсинів за кг 60 грн. Лимони продають по 90 грн/кг. Ківі по 190 грн за кг.

Виноград Киш-Миш можна купити за 250 грн за кг. Гранат — 120 грн/кг.

Ціни на ягоди

Упали ціни на черешню, продають ягоди по 50-75 грн/кг. Вишні в середньому по 55 грн/кг.

Останню полуницю пропонують по 120 грн/кг. Малина по 110 грн за кг.

Середня ціна на імпортну лохину 450 грн/кг, але на ринку з'являється українська по 200.

Середня ціна на ожину 90 грн/кг. Чорна смородина по 80 грн за кг.

Ціни на яйця

Яйця курячі трішки подешевшали, категорії С1, 10 шт. продають по 28 грн. Яйця С0, 10 шт. можна придбати за 33 грн.

Середня ціна категорії СВ 37 грн. В той час яйця перепелині, 20 шт. коштують 55 грн.

Адреса ринку: Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 110-А

Графік роботи: без вихідних 5:00 — 18:30

Важливо зазначити, що ціни на продукти можуть відрізнятися залежно від продавця.

Раніше "Телеграф" писав, що з цінами на лохину нового врожаю. Вартість ягоди коливається від 200 до 350 гривень за кілограм. Така ціна зумовлена несприятливими умовами та підвищеним попитом.