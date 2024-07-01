Після +33 градусів прийдуть опади: коли у Києві почне спадати спека

Прогноз дали на найближчі дні

На початку робочого тижня у столиці України буде пік спеки. Однак після неї завітає мокра погода з вітрами та невеликим зниженням температури.

Опади прогнозуються у вівторок та середу, але вони будуть дрібними. Про це йдеться у ресурсі Meteofor.

Понеділок, 1 липня, очікується найбільш сонячним та жарким. Вдень показники на термометрах сягатимуть до +33 градусів, а вночі температура опустилась до +22 градусів. Максимальна сила вітрів прогнозується вдень — свіжі 9 м/с.

Наступного дня, 2 липня, на небі передбачається мінлива хмарність та дощі. Дрібні опади мають розпочатись вдень та протриматись до пізнього вечора. Повітря вдень прогріється до +31 градуса. Вночі термометри покажуть +22 градуси. Найбільші пориви вітру очікуються у другій половині доби — свіжі-сильні 9-12 м/с.

Середа, 3 липня, також принесе у місто хмарність, дощі та зниження температури. Дрібні опади передбачаються лише вночі та вдень. Показники термометрів у денну годину сягатимуть +28 градусів, а вночі — опустяться до +20 градусів. Максимальна сила вітрів буде ввечері — свіжі 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода в Україні у липні 2024 року.