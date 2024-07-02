У Києві спалахнув відомий ЖК на Теремках: у чому причина пожежі (фото, відео)

На місці працює понад три десятки пожежних

У Києві сталася пожежа у ЖК "Республіка" у Голосіївському районі. За попередніми даними, вибухнув акумулятор зарядної станції.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та публікують відео загоряння. У ДСНС розповіли про подробиці та зазначили, що постраждалих немає.

Інформація про спалах площею 70 кв.м. на бульварі Тадея Рильського надійшла близько 21:38. За інформацією пожежних, спалахнув утеплювач і вогонь поширився на веранду багатоповерхівки. Однак у мережі стверджували спочатку, що вибухнув генератор на одній із відкритих терас квартир, а пізніше додали, що не генератор, а акумулятор зарядної станції. На кадрах з місця видно масштабне задимлення та вогонь.

На місці працюють 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки, 38 пожежників та три бригади швидкої допомоги. Станом на 22.24 вогонь вдалося локалізувати, але ліквідація триває. Причини вибуху зарядної станції невідомі, також немає даних про те, чи хтось був у приміщенні на момент пожежі. Інформація про постраждалих не надходила.

ЖК "Республіка" розташований на території житлового масиву Теремки-3, поряд з ТРЦ Respublika Park та Київським іподромом. ЖК налічує 16 будинків, поверховістю 6-10, 14, 17 поверхів. Загальна площа "Республіки" близько 110 га. Вартість квартир від 2 до 6 млн гривень, паркінг коштує від 1,4 млн гривень, а комора — 220 тисяч гривень і вище.

Також "Телеграф" розповідав про те, що під Києвом вибухнув генератор. Чому так сталося ні поліція, ні рятувальники не змогли пояснити.